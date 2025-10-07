Testasimme Applen uudet AirPods Pro 3 -vastamelunappikuulokkeet.

Apple esitteli kolmannen sukupolven AirPods Pro -kuulokkeensa yhdessä iPhone 17 -malliston kanssa syyskuussa. Uutukainen lupaa parantaa edeltäjänsä vedenkestävyyttä, akunkestoa ja vastamelua, minkä lisäksi Apple mainostaa entistä syvempää bassoääntä, selkeämpää lauluääntä ja laajempaa äänimaisemaa.

Uutuusartikkelissa tutustumme AirPods Pro 3:iin tavanomaisen kuuloketestirutiinimme mukaisesti ja otamme selvää ovatko kuulokkeet todella kaikenkattava päivitys edeltäjäänsä nähden, vai onko kuluttajan kannattavampaa katsella poistomyyntihyllyjä aiemmasta mallista.

Lue artikkeli: Testissä Apple AirPods Pro 3 -nappikuulokkeet