OpenAI tulee ottamaan käyttöön yhteensä 6 gigawatin edestä AMD:n Instinct-kiihdyttimiä hyödyntäviä tekoälypalvelimia useamman sukupolven kestävän yhteistyön merkeissä.

Tekoälybuumille ei näy toistaiseksi loppua ja maailmalla on käynnissä lukuisia eri näköisiä ja kokoisia tekoälyprojekteja. Buumin aallonharjalla surffaa mm. Stargate-projektia parhaillaan puuhaava OpenAI, joka on ilmoittanut yhdessä AMD:n kanssa uudesta yhteistyösopimuksesta.

AMD ja OpenAI ovat sopineet jälkimmäisen perustavan jopa 6 gigawatin edestä AMD Instinct -laskentapiirejä tekoälypalvelimiin useamman vuoden ja laskentapiirisukupolven kestävän sopimuksen aikana. Ensimmäinen gigawatin kokoinen palvelinkokonaisuus on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden jälkimmäisestä puoliskosta alkaen ja se tulee hyödyntämään Instinct MI450 -laskentapiirejä ja myöhemmät gigawatit sitä seuraavia sukupolvia.

AMD:n Instinct-kiihdyttimet eivät ole OpenAI:lle tälläkään hetkellä vieraita, vaan yhtiö on hyödyntänyt jo pidempään Instinct MI300X- ja MI350X -laskentapiirejä. Uusi yhteistyösopimus syventää yhtiöiden yhteistyötä sekä rauta- että ohjelmistopuolella. Yritysten yhteistyötä ja tulevaisuuden strategioiden yhteneväisyyttä syvennetään myös OpenAI:lle myönnetyllä mahdollisuudessa hankkia nimellishintaan yhteensä 160 miljoonaa AMD:n osaketta. Osakkeiden hankintaoikeus on sidottu projektin etenemiseen ja AMD:n osakkeen arvon kehitykseen sekä OpenAI:n saavituksiin sekä teknisessä että kaupallisessa mielessä projektin tiimoilta.

Osakemarkkinat reagoivat ilmoitukseen välittömästi nostaen AMD:n osakkeen arvoa nopeasti peräti 40 %, joskin ensireaktion jälkeen se on jäänyt noin 30 %:ia korkeammaksi, kuin ennen ilmoitusta.

