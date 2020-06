Intelin toimitusjohtaja haluaa siirtää huomion testituloksista teknologian tuomiin hyötyihin

Vaikka Computex-messut siirrettiin koronapandemian vuoksi syyskuulle, on messujen tiimoilta myös pienimuotoisempaa ohjelmaa verkossa näin kesäkuun alkuun. Messujen julkaisemassa avajaisvideossa omat terveisensä pääsi lähettämään Intelin toimitusjohtaja Bob Swan.

Intelin toimitusjohtajan puhe oli omiaan nostamaan useampiakin kulmakarvoja etenkin teknologiamediassa, jonka merkittävimpiä tehtäviä on tuotteiden testaus. Swanin mukaan alan pitäisi nimittäin siirtää huomionsa pois testituloksista ja keskittyä sen sijaan luodun teknologian vaikutuksiin ja hyötyihin globaalilla skaalalla.

Hän kertoo koronapandemian alleviivanneen tiettyyn käyttöön suunnattujen laitteiden tärkeyttä markkinoilla. Niiden tarpeiden täyttäminen vaatii Swanin mukaan asiakkaiden lähellä pysymistä, jotta yhtiö voi ennakoida tarpeet ja optimoida tuotteensa niiden mukaisiksi ajoissa.

Voit lukea lainauksen Swanin puheesta alta tai katsoa koko puheen ylle upotetusta videosta.

We should see this moment as an opportunity to shift our focus as an industry from benchmarks to the benefits and impacts of the technology we create. The pandemic has underscored the need for technology to be purpose-built so it can meet these evolving business and consumer needs.

And this requires a customer-obsessed mindset to stay close, anticipate those needs, and develop solutions. In this mindset, the goal is to ensure we are optimising for a stronger impact that will support and accelerate positive business and societal benefits around the globe.