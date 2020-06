Intelin suunnitelmien mukaan se ehtii julkaisemaan ensimmäiset Tiger Lake -arkkitehtuurin prosessoreita hyödyntävät NUC-tietokoneet vielä tämän vuoden aikana.

Intelin NUC- eli Next Unit of Compute -konsepti on elänyt vuosien varrella suuntaan jos toiseenkin, mutta perusajatus pienikokoisista tietokoneista on säilynyt mukana. Nyt nettiin vuotanut yhtiön NUC-roadmapit kuluvalle ja ensi vuodelle.

Tuttu Twitter-vuotaja momomo_us on saanut käsiinsä Intelin NUC-tietokoneiden ja NUC Element -yksiköiden lähitulevaisuuden roadmapit. NUC Element puolella tämän vuoden päätähdet ovat Quartz- ja Ghost Canyon, jotka perustuvat NUC 9 Pro- ja NUC 9 Extreme -Compute Unit-yksiköihin ja West Cove -PCIe-backplaneen.

Uuttakin on kuitenkin luvassa, sillä Intel julkaisee vuoden viimeisellä neljänneksellä Elk Bayn korvaamaan NUC 8 -sukupolven Chandler Bayn. Elk Bay perustuu NUC 11 Compute Unit -yksiköihin, joiden puolestaan tiedetään jo valmiiksi perustuvan Tiger Lake -arkkitehtuurin prosessorisiruihin integroidulla Xe-grafiikkaohjaimella.

NUC-tietokoneiden puolella tulee julkaisemaan puolestaan loppuvuodesta Phantom Canyon -koodinimellinen paketti, mikä esiintyy nyt vuotaneessa roadmapissa vain ”Hades follow-on” -nimellä. Roadmapista puuttuu täysin aiemmissa vuodoissa näkynyt Panther Canyon, minkä pitäisi sijoittua Phantom Canyonin ja Elk Bayn väliin, Bean Canyonin jatkoksi.

Lähde: momomo_us @ Twitter