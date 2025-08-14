Ääni Trumpin kellossa muuttui heti tapaamisen jälkeen ja uunituoreen raportin mukaan hallinto harkitsee nyt Intelin Ohiossa rakenteilla olevien tuotantolaitosten rahoittamista.

Uutisoimme aiemmin Yhdysvaltain senaattorin tutkimuksista Intelin toimitusjohtaja Lip-Bu Tanin sijoituksiin ja niistä seuranneeseen presidentti Trumpin jyrähdykseen, jossa vaadittiin Tanin eroa.

Nyt Tan on vieraillut Trumpin ja Yhdysvaltain hallinnon kuultavana ja ääni kellossa on muuttunut. Trump kertoi tapaamisen olleen erittäin mielenkiintoinen ja Tanin nousu ja onnistumiset ovat mahtava tarina. Lisäksi hän kertoi Tanin ja hallinnon edustajien viettävän vielä lisää aikaa yhdessä, jotta he voivat suositella mahdollisia toimia tulevan viikon aikana.

Intel on kertonut tiedotteessa yhtiön olevan hyvin sitoutunut Yhdysvaltain kansallisen ja ekonomisen turvallisuuden edistämiseen ja että se on sovittanut sijoituksensa Trumpin America First -agendan mukaiseksi. Tom’s Hardware tosin kommentoi sen olevan kuin toisinto lukuisten muiden Trumpin tulilinjalle joutuneiden yrityksen suusta. Tan itse on puolestaan kertonut avoimessa kirjeessään yhtiön työntekijöille viettäneensä yli 40 vuotta koko laajalla alalla rakentaen suhteita ympäri maailman, sekä noudattaneen aina korkeimpia laillisia ja eettisiä standardeja.

Osakemarkkinat reagoivat tapaamiseen positiivisesti ja yhtiön osakekurssi nousi reilut 3 % pelkästään tapaamisen vuoksi. Aivan tuoreimpien uutisten mukaan Intelin kurssi on noussut vielä 7 % Bloombergin raportoitua Trumpin hallinnon keskustelevan, voisiko Yhdysvaltain hallinto sijoittaa yhtiöön. Hallituksen mahdollinen sijoitus kohdistettaisiin yhtiön parhaillaan rakenteilla oleviin, Ohioon nouseviin tuotantolaitoksiin. Intelin edustaja on kertonut, että yhtiö odottaa pääsevänsä jatkamaan työtään Trumpin hallinnon kanssa niiden jakamien tarpeiden eteen, mutta se ei kommentoi huhuja tai spekulaatiota.

Lähteet: Tom’s Hardware, CNBC