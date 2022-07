Intelin tuleva 14-ytiminen Core i5-13600K testivuodossa

Geekbench 5 -testissä Core i5-13600K:n 14 ydintä riittävät parhaimmillaan lähes samaan tulokseen, kuin Ryzen 9 5950X:n 16 ydintä.

Intelin tuleva Raptor Lake -arkkitehtuuriin perustuva Core i9-13900K on ehtinyt esiintyä jo useammassa vuodossa. Myös sarjan keskivaiheille sijoittuva i5-13600K on nähty jo parissa vuodossa, mutta nyt prosessori on nähty myös hieman yleisemmässä testisovelluksessa.

Twitteristä tuttu vuotaja Harukaze5719 on twiitannut kuvan, jossa näkyy Geekbench 5:n tulokset Core i5-13600K -prosessorille sekä Asuksen että ASRockin emolevyillä. Kuvan lisäksi twiitistä löytyy linkit Geekbenchin tulostietokantaan kyseisille testiajoille.

Core i5-13600K on 14-ytiminen prosessori, joka kykenee ajamaan samanaikaisesti 20 säiettä. Prosessorissa on siis kuusi P-ydintä ja kahdeksan E-ydintä. Asuksen ROG Maximus Z690 Extreme -emolevyllä prosessorin peruskellotaajuudeksi tunnistui 3,5 ja maksimikellotaajuudeksi 5,1 GHz, kun ASRockin Z690 Steel Legend WiFi 6E:llä peruskellotaajuudeksi raportoitiin 3,49 GHz ja maksimikellotaajuudeksi 5087 MHz.

Geekbench 5:n yhden ytimen testin mukaan Core i5-13600K saa emolevystä riippuen 1980-2012 pistettä, kun nykyinen i5-12600K saa 1856 ja AMD:n Ryzen 9 5950X 1685. Kaikien ydinten testissä Asuksen emolevyllä i5-13600K nettoaa 16054 pistettä, mikä alkaa jo lähentelemään Ryzen 9 5950X:n tulosta, mutta jostain syystä ASRockin emolla tulos jää 14425 pisteeseen.

Lähde: Harukaze @ Twitter