Tom's Hardwaren mukaan tulos voisi viitata jopa RTX 3070 Ti- tai 3080-tason suorituskykyyn ainakin tässä nimenomaisessa sovelluksessa.

Intel valmistautuu parhaillaan julkaisemaan uudet Xe-HPG-arkkitehtuuriin Arc-näytönohjaimia heti ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Alchemist-koodinimellä tunnettu ensimmäisen sukupolven Xe-HPG-arkkitehtuuri kattaa nykytiedon valossa kaksi sirua, DG2-512:n ja DG2-128:n.

Tähänastiset vuodot ovat pääasiassa koskeneet DG2-128-sirua, joka on vain pykälää yhtiön integroituja Xe-näytönohjaimia järeämpi. Nyt vuorossa on kuitenkin DG2-512, jonka taakse on kasattu enemmänkin odotuksia.

Tutun Twitter-vuotaja Tum Apisakin löytämissä tuloksissa vain ”Intel® Xe Graphics” nimellä tässä vaiheessa tunnistuva näytönohjain saavutti Ashes of the Singularity -testissä Medium_1080p-asetuksilla keskimäärin 126,9 FPS:n näytönohjaimen, kun Core i9-12900K-prosessorilla sen kaverina olisi riittänyt menohaluja 145,8 FPS:ään asti.

Valitettavasti testisovelluksen luonteen vuoksi tuloksista ei voi vetää vielä kovin pitkälle vieviä johtopäätöksiä, mutta ainakin suunta on oikea. Tom’s Hardwaren mukaan AotS:n tulostietokannasta löytyy esimerkiksi Core i9-12900K ja RTX 3090 -kombolla löytyy samoin asetuksin tuloksia, joissa sekä GPU:n että CPU:n FPS on väliltä 140-170. Sivusto huomauttaa kuitenkin heti perään, että siinä missä 3090-tulokset ovat 11-30 % parempia, on nopein RTX 2060 tulos vain 17 % hitaampi kuin Intelin näytönohjaimen lukemat.

Lähteet: Tum Apisak @ Twitter, Tom’s Hardware