CES 2022 -messujen näytteilleasettajat peruvat osallistumisiaan koronapandemian vuoksi

Uutisoimme aiemmin vuoden käynnistävistä CES 2022 -messuista, jotka pidetään tauon jälkeen jälkeen fyysisenä tapahtumana 5.-9. tammikuuta 2022. Nyt uusimpien koronakäänteiden myötä näyttää kuitenkin siltä, että fyysiset messut jäävät torsoksi, kun näytteilleasettajat ovat alkaneet perua osallistumisiaan.

Koronapandemian runtelema messumaailma näytti hetken jo tekevän vahvan paluun CES 2022 -messuilla, mutta etenkin omikron-virusmuunnoksen levitessä useat näytteilleasettajat ovat jo ilmoittaneet peruneensa osallistumisen messuille joko osittain tai kokonaan. CESin järjestäjien mukaan tosin peruuntumiset johtuisivat enemmän piiripulasta kuin koronapandemiasta.

Esimerkiksi Intel on kertonut, että yhtiöllä tulee olemaan paikalla vapaaehtoisia edustajia, mutta yhtiön varsinaista messuosastoa on turha lähteä etsimään. Yhtiön suunnittelemat tapahtumat messuilla, kuten odotettu keynote-esitys, tullaan pitämään virtuaalisina. Intel myös varmisti, että ainakin heidän kohdallaan päätöksessä on kyse nimenomaan koronaviruksen omikronvariantin leviämisestä ja sen aiheuttamasta uhasta.

Intelin lisäksi tähän mennessä ainakin Amazon, AT&T, Google, GM, iHeartRadio, Lenovo, Meta, Pinterest, T-Mobile, Twitter, ja Waymo ovat ilmoittaneet peruuttavansa vähintään täysmittaisen osallistumisensa, vaikka jotain edustusta yhtiöiltä messuilla olisikin. Lisäksi AMD:n ja Samsungin kerrotaan rajoittaneen osallistumistaan, NVIDIAn pitävän vain virtuaalisen keynote-esityksen ja Sonyn tarkkailevan parhaillaan tilanteen kehittymistä.

