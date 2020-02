Intelin tuleva Core i7-10700F Cinebench-testivuodossa

Cinebench R20 -testitulosten perusteella Core i7-10700F olisi yhdellä ytimellä suurin piirtein yhtä nopea kuin i9-9900K, mutta moniydintestissä uusi prosessori veisi voiton.

Intelin 10. sukupolven Core-työpöytäprosessoreiden julkaisu alkaa lähestyä ja sen myötä vuodot niiden ympärillä kiihtyvät. Tällä kertaa vuorossa on Core i7-10700F -prosessori Cinebench-testissä.

Korealaiselle Quasar Zonelle ladatussa kuvankaappauksessa näkyy Cinebench R20 -tulos Intelin vielä julkaisemattomalla prosessorilla. Core i7-10700F on 8-ytiminen, Hyper-threading-teknologian avulla 16 säiettä samanaikaisesti suorittava prosessori, jonka peruskellotaajuus on 2,9 ja maksimi Boost-kellotaajuudet ennakkotietojen mukaan 4,7 ja 4,8 GHz. F-merkintä tarkoittaa, että prosessorin grafiikkaohjain on kytketty pois käytöstä.

Prosessori sai Cinebench R20:ssa tuloksekseen yhdellä ytimellä 492 pistettä ja kaikilla ytimillä 4781 pistettä. Verrokiksi Intelin nykysukupolvesta niin ikään 8-ytiminen ja 16 säiettä suorittava Core i9-9900K sai io-techin Cinebench R20 -testissä tuloksikseen 494 pistettä yhdellä ja 4338 pistettä kaikilla ytimillä. Ilman tehorajoituksia i9-9900K:n tulokset nousivat 508 ja 4773 pisteeseen. AMD:n puolelta 8-ytiminen ja 16 säiettä suorittava Ryzen 7 3700X sai io-techin testilaboratoriossa tuloksiksiin 502 ja 4949 pistettä.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana kuvasta on sensuroitu osa kokoonpanon GeForce-näytönohjaimen nimestä. Tämä voisi teoriassa viitata vielä julkaisemattomaan NVIDIAn näytönohjaimeen, mutta se ei ole itse testitulosten kannalta merkityksellinen yksityiskohta.

Lähde: Quasar Zone