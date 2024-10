Intel on tiettävästi jakanut ennakkotietoja prosessoreista valikoiduille tahoille eilen ja se näkyy nyt virallisten diojen vuotojen muodossa.

Intel valmistautuu parhaillaan julkaisemaan uusia Arrow Lake -koodinimellisiä Core Ultra 2 -sarjan työpöytäprosessoreita. Viimeisimpien vuotojen mukaan prosessorit tultaisiin julkistamaan virallisesti torstaina 10. lokakuuta ja ne saapuisivat myyntiin pari viikkoa myöhemmin 24 päivä kuluvaa kuuta. Intelin kerrotaan lisäksi antaneen ennakkotiedot prosessoreista valikoiduille tahoille jo eilen 7. lokakuuta.

Kiinasta on nyt vuotanut joukko Intelin dioja, jotka tukevat vahvasti aiempien vuotojen aikataulua. Dioissa käydään läpi prosessorin uudistuksia ja suorituskykyä, mikä ei ole ensi näkemältä pelkkää ruusuilla tanssimista.

Intelin dian mukaan Arrow Laken uudet Skymont E-ytimiet tarjoavat jopa 32 % paremman IPC:n, kuin Raptor Lakeista tutut Gracemont E-ytimet. Suorituskykyisten Lion Cove -ytimien kerrotaan puolestaan yltävän 9 % parempaan IPC:een Raptor Coveen verrattuna. IPC ei kuitenkaan kerro koko tarinaa, vaan yhteenvetona Intel kertoo toisessa diassa Core Ultra 9 285K -huippumallin jäävän keskimäärin aavistuksen jälkeen Core i9-14900K:n suorituskyvystä, mutta toisaalta kuluttavan tällöin 80 wattia vähemmän tehoa. Suorituskykyero on tosin niin mitätön, että sen voi niputtaa käytännössä virhemarginaaliin.

Yksityiskohtaisemmassa pelivertailussa Core Ultra 9 285K on edellisen perusteella odotetusti samaa tasoa, kuin i9-14900K, tulosten vaihdellessa 13 % hitaammasta 15 % nopeampaan pelistä riippuen. Valikoiduissa peleissä on ilmoitettu myös kulutuseroja, jotka ovat 58 watista jopa 165 wattiin. AMD:n Ryzen 9 9950X:ään verrattuna 285K:n kerrotaan olevan peleissä 0,26 % nopeampi, eli käytännössä yhtä nopea. Yksittäisissä peleissä erot vaihtelevat 13 % hitaammasta jopa 28 % nopeampaan, mutta viimeisimmässä kyse on selvästä poikkeamasta trendiin. Intelillä oli testissä käytössään APO- eli Application Specific Optimizations -ominaisuus, mikä parantaa suorituskykyä valikoiduissa peleissä. Tehonkulutuslukemia ei syystä tai toisesta verrattu AMD:n prosessoriin.

Toisessa diassa Core Ultra 9 285K:ta verrattiin AMD:n Ryzen 9 7950X3D -malliin. Pelipuolella Ryzen peittosi Core Ultran parhaimmillaan 21 %:n erolla, mutta otti vastaavasti takkiin isoimmillaan 15 %:n erolla. Hyötyohjelmien puolella Core Ultra 9 285K on Intelin mukaan joka testissä vähän nopeampi, kuin 7950X3D. Hyötyohjelmasuorituskykyä on verrattu myös Ryzen 9 9950X:ään ja Intelin mukaan 285K peittoaa sen 4-8 %:n erolla pois lukien Cinebench 6.3, jossa Ryzen on 3 % nopeampi.

Lähteet: VideoCardz, Overclock3D