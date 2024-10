MediaTekin uusi lippulaivapiiri parantaa edeltäjäänsä nähden suorituskyvyn jokaisella alueella ollen samalla valmistajan mukaan kuitenkin yli kolmanneksen energiatehokkaampi.

Taiwanilainen MediaTek on jukaissut mobiililaitteisiin uuden lippulaivaluokan järjestelmäpiirinsä Dimensity 9400:n, jonka suorituskykyvuodoista ehdimme uutisoida parisen viikkoa sitten. Sekä suorituskykyä että energiatehokkuutta on viime vuoden Dimensity 9300:aan verrattuna nostettu reilusti TSMC:n toisen sukupolven kolmen nanometrin valmistusprosessin avulla.

Kahdeksan prosessoriytimen konfiguraatio Dimensity 9400:ssa on mallia 1 + 3 + 4, jossa pääosaa näyttelee suurikokoinen tehoydin Cortex-X925 3,63 gigahertsin maksimikellotaajuudella. Lisäksi konfiguraatioon kuuluu kolme 3,3 GHz:n Cortex-X4:ää ja energiatehokkaampia Cortex-A720-ytimiä on neljä kappaletta 2,4 GHz:llä. Dimensity 9300 verrattuna MediaTek lupailee uutuudelleen 35 prosenttia parempaa suorituskykyä yhdelle ytimelle ja 28 % useammalle ytimelle, 40 % pienemmällä virrankulutuksella. Grafiikkasuorittimena piirissä on 12 ytimen ja 1612 megahertsin maksimikellotaajuudella raksuttava Immortalis-G925, jolle luvataan jopa 41 %:n suorituskykyharppausta 44 % pienemmällä virrankulutuksella edellispiiriin nähden. Tuettuna on myös HyperEngine-teknologia resoluution ylöspäinskaalaukseen.

Uusi Imagiq 1090 -kuvaprosessori pystyy MediaTekin mukaan kuvaamaan HDR-videota kamerajärjestelmän koko zoomausasteikolla, jolloin käyttäjä voisi huoletta zoomata kesken videokuvauksen ilman huolta HDR:n keskeytymisestä. Zoomauksen käytettävyyttä on parannettu myös kaukaisten liikkuvien kohteiden kuvaamista helpottavalla Smooth Zoom -teknologialla. Lisäksi virrankulutusta on saatu 60 fps:n 4K-videokuvauksessa pienennettyä 14 % Dimensity 9300:aan nähden. Maksimitarkkuus valokuvissa on 320 megapikseliä ja videokuvauksessa 7690 × 4320 pikseliä 60 ruudun sekuntinopeudella (8K 60 fps).

Tekoälytoiminnoista Dimensity 9400:ssa vastaa MediaTekin kahdeksannen sukupolven NPU (Neural Processing Unit) 890, jolle luvataan muun muassa korkeatasoista videogeneraatiota ja suorituskykyistä teksti- ja puhekomentojen käsittelyä LLM-tehtävissä (Large Language Model). 890:n energiatehokkuus on parantunut yli kolmanneksen Dimensity 9300:n vastaavaan verrattuna.

Muita uusia ominaisuuksia Dimensity 9400:lla on esimerkiksi 10,7 Mbps:n LPDDR5X-muistituki, Wi-Fi 7 -yhteensopivuus kolmoistaajuudella sekä tuki kolminkerroin taittuville älypuhelimille, joita ei tosin Suomessa olla vielä nähty. Kiinan-markkinoille Dimensity 9400:aa odotetaan ainakin Oppo Find X8- ja Vivo X200 -puhelinmallistoihin.

