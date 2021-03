Intelin mobiilimallisto tulee sisältämään malleja 5 watin 1+4-ytimisistä aina 55 watin 8+8-ytimisiin prosessoreihin asti.

Intel valmistelee parhaillaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla julkaistavia Alder Lake -prosessoreita. 12. sukupolven Core-perheeksi näillä näkymin ristittävä arkkitehtuuri on yhtiön ensimmäinen järeän luokan hybridi-x86-prosessori, jossa on sekä tehokkaita Cove-sarjan ytimiä että energiatehokkaita Gracemont-ytimiä.

Alder Laken työpöytämallin tiedetään jo entuudestaan olevan parhaimmillaan 16-ytiminen, joista puolet on tehokkaita ja toinen puolisko energiatehokkaita ytimiä. Nyt tuttu vuotaja HXL on julkaissut Twitterissä mobiilipuolen Alder Lake -roadmapin.

Roadmapin mukaan Intel tulee kasvattamaan mobiilimalliensa luokituksia kolmella uudella luokalla, M5:llä, U28:lla ja H55:llä. Prosessorit on lisäksi jaettu kolmeen eri paketointiin, M, P ja S-BGA. M5 on taulutietokoneluokkaan suunnattu 5-7 watin (PL1-PL2) karvalakkimalli, joka on varustettu parhaimmillaan yhdellä Golden Cove- ja neljällä Gracemont-ytimellä sekä 64 Execution Unit -yksikön grafiikkaohjaimella. Käytännössä kyse on siis yhtiön ensimmäisen hybridiprosessori Lakefieldin manttelinperijästä. Toinen M-paketointia käyttävä sarja on 9-15 watin U9, jossa on käytössä parhaimmillaan kaksi Golden Cove- ja kahdeksan Gracemont-ydintä sekä 96 EU-yksikön grafiikkaohjain.

P-paketointiin kuuluu kolme luokkaa, joista ensimmäinen on 15 watin TDP:llä vakiona toimiva mutta 12-20 watin välillä konfiguroitava U15. U15 on U9:n tapaan enimmillään 2+8-ytiminen 96 EU-yksikön grafiikkaohjaimella. Toinen P-paketoitu malli on uusi U28, joka toimii 20-28 watin TDP:llä ja sisältää parhaimmillaan kuusi Golden Cove- ja kahdeksan Gracemont-ydintä sekä 96 Execution Unit -yksikön grafiikkaohjaimen. H45 on muutoin vastaava kuin U28, mutta sen TDP-arvo on 35-45 wattia.

Ainut S-BGA-paketointia käyttävä mallisto tottelee nimeä H55 ja niiden TDP-arvo on asetettavissa 45-55 wattiin. Prosessoreissa on enimmillään kahdeksan Golden Cove- ja kahdeksan Gracemont-ydintä sekä 32 Execution Unit -yksikön grafiikkaohjain. Konfiguraatio viittaakin siihen, että kyse on samasta sirusta, josta valmistetaan parhaat työpöytäprosessorit, mutta eri tavoin paketoituna mobiilikäyttöön.

Mikäli dian nimeämiset pitää paikkansa, tullaan kaikkia Alder Lake -prosessoreita myymään Core-brändin alla.

Lähde: HXL @ Twitter