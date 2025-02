Panther Lakea odotetaan kannettaviin vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana, Wildcat Laken kerrotaan korvaamaan pahnan pohjimmaiset Alder Lake-N -mallit ja Nova Lakea odotetaan työpöydälle ensi vuonna.

Intelin tiedetään valmistelevan parhaillaan useita uusia prosessoriarkkitehtuureja tuleville sukupolvilile. Nyt nettiin on vuotanut väitettyjä tietoja Panther Lakesta, Wildcat Lakesta ja Nova Lakesta.

Panther Lakea ja Nova Lakea odotetaan markkinoille kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Panther Lake tulee tiettävästi korvaamaan markkinoilta Arrow Lake-H -prosessorit kannettavista ja Wildcat Lake puolestaan ikääntyvät, ”hinnat alkaen” -luokan Alder Lake-N -mallit.

Panther Lakesta on olemassa vuotojen mukaan kolme varianttia, joista kaksi on 16- ja yksi 8-ytiminen. 16-ytimisissä kerrotaan olevan käytössä neljä tehokasta P-ydintä, kahdeksan E-ydintä ja neljä LP-E-ydintä. Eroa malleille tulee GPU:sta ja liitettävyydestä: toisessa on käytössä 12 Xe3-ytimen GPU ja neljä PCIe 5.0 -linjaa, kun toisessa on 4 Xe3-ytimen GPU ja 12 PCIe 5.0 -linjaa. 8-ytimisessä mallissa kerrotaan puolestaan olevan käytössä neljä P- ja neljä LP-E-ydintä ilman ainuttakaan tavallista E-ydintä. Sen GPU:ssa kerrotaan olevan neljä Xe3-ydintä ja PCIe 5.0 -linjoja on samat neljä. Kaikkien kolmen konfiguraation NPU:n kerrotaan yltävän 50 TOPSin suorituskykyyn.

Panther Lake -malliston kulutukseen ei ole vuotojen mukaan odotettavissa mitään mullistuksia. 16-ytimisen neljällä Xe3-ytimellä varustetun prosessorin PL1-arvoksi kerrotaan 25 wattia ja PL2-arvoksi 64 wattia, kun 12 Xe3-ytimen versiolla samat luvut ovat PL1 25 wattia ja PL2 Baseline-tasolla 55 wattia ja Performance-tasolla 64 wattia. 8-ytimisen, oletettavasti U-mallistossa käytettävän prosessorin PL1-arvoksi ilmoitetaan Baseline-tasolla 15 ja PL2 44 wattia, kun Performance-tasolla PL1 on 25 ja PL2 55 wattia.

Kevyimmän pään Wildcat Laken kerrotaan puolestaan olevan 6-ytiminen prosessori, mutta toisin kuin Alder Lake-N, se ei turvaudu E-ytimiin lainkaan. Sen sijasta siinä kerrotaan olevan käytössä kaksi P-ydintä ja neljä LP-E-ydintä, kahden Xe3-ytimen GPU ja jo vanhahtava 18 TOPSin NPU-kiihdytin.

Työpöydälle odotetaan uutta tällä hetkellä vasta 2026 puolella Nova Laken muodossa. Tällä hetkellä huhumylly pyörii vielä verrattain villinä ja osa malleista saattaa tippua pois kyydistä ennen lopullista julkaisua. Tom’s Hardware muistuttaa lähihistoriasta Arrow Lake -mallista, jossa piti olla yhteensä 40-ydintä 8 P- ja 32 E-ytimen voimin, mutta joka peruttiin lopulta ennen julkaisua.

Nova Laken järeimmän mallin kerrotaan tällä hetkellä yltävän jopa 52 ytimeen, jotka jakautuvat yhteensä 16 P-ytimeen, 32 E-ytimeen ja neljään LP-E-ytimeen. Pykälää matalampaa löytyy 28-ytimen malli 8 P-ytimellä, 16 E-ytimellä ja neljällä LP-E-ytimellä sekä pahnan pohjimmaisena olisi 16-ytiminen malli neljällä P-, kahdeksalla E- ja neljällä LP-E-ytimellä. Toisen vuotajan twiitin mukaan olisi myös 36-ytiminen versio 16 P-ytimellä, 16 E-ytimellä ja 4 LP-E-ytimellä. Hän vihjaa samalla P-ydinten olevan jaettu AMD:n tapaan kahdeksan ytimen ryppäisiin.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2), VideoCardz