Uusi OnePlus Watch 3 tarjoaa edeltäjäänsä paremman akunkeston, suuremman näytön ja monipuolisemmat terveysominaisuudet.

OnePlus on julkistanut tänään uuden Watch 3 -älykellonsa, joka tarjoaa useita parannuksia io-techissäkin viime vuonna testattuun edeltäjäänsä nähden. OnePlussan mukaan kello on ottanut insipiraationsa edeltäjästään ja sitä on parannettu käyttäjäpalautteen pohjalta.

Watch 3:n klassinen yleisilme ja muotoilu on pysynyt hyvin samankaltaisena edeltäjämallin kanssa – suurimpana erona näyttölasi ei yllä enää reunoille asti, vaan näyttöä ympäröi numeroitu titaaninen kehys. Kellon runko on edelleen ruostumatonta terästä, näyttölasi safiiria ja hihna fluorokumia. Rakenteella on IP68-, ATM5- ja MIL-STD810H-luokitukset. Oikean kyljen yläosassa sijaitseva kruunupainike on nyt myös kiertokytkin, eli sillä voi selata esimerkiksi valikoita ja muuta näytöllä olevaa sisältöä.

Näytön kokoa on kasvatettu 1,5-tuumaiseksi ja se perustuu nyt LTPO AMOLED -paneelitekniikkaan (466×466 pikseliä). Samalla myös näytön reunuksia on kavennettu. Näytön pistemäistä kirkkautta on kasvatettu 2200 nitiin ja LTPO-tekniikan ansiosta virkistystaajuus voi laskea 1 hertsiin, joka pienentää virrankulutusta näytön ollessa jatkuvasti päällä -tilassa. Kello käyttää uutta kaksitaajuuksista Broadcomin GPS-piiriä, jonka kehutaan tarjoavan yhdessä uuden antennisuunnittelun kanssa markkinoiden nopeimman ja tarkimman satelliittipaikannuksen. Terveysominaisuuksien mittausta on parannettu uudella rannelämpötilasensorilla, 16-kanavaisella pulssioksimetrillä sekä kahdeksankanavaisella sykkeenmittaussensorilla, jonka kerrotaan eliminoivan entistä tehokkaammin ulkopuolelta tulevat häiriöt.

OnePlus lupaa Watch 3:lle viiden päivän akunkeston normaalissa älykellotilassa sekä peräti 16 päivää virransäästötilassa. Lisäksi 10 minuutin latauksella luvataan virtaa koko päivän käyttöä varten. Langatonta latausta ei valitettavasti ole edelleenkään – valmistaja perustelee asiaa akunkestollisilla syillä. Akun koko on kasvatettu 631 mAh:iin ja se perustuu energiatiheyttä parantavaan pii-hiili-anoditekniikkaan.

Wear OS -kellolle poikkeuksellisen hyvän akunkeston taustalla on edeltäjämallin tapaan kaksipiiritoteutus, jossa suorituskyvystä vastaava Snapdragon W5 -piiri on pysynyt samana, mutta vähävirtainen BES2800-piiri on valmistettu nyt modernimmalla 6 nanometrin FinFET-prosessilla. Snapdragon vastaa kellon älykkäämmistä toiminnoista, kuten Wear OS -sovellusten ajamisesta, ja BES2800 puolestaan pyörittää kellon perustoimintoja ja terveydenseurantaominaisuuksia. Kello osaa vaihtaa piiriä käyttötarpeen mukaan.

Kello käyttää Googlen Wear OS 5 -käyttöjärjestelmää, joka tukee uusina ominaisuuksina mm. Gmailin synkronointi ja vastausominaisuuksia, uusia kellotauluominaisuuksia sekä matkalippujen tallentamista Walletiin. Kellon voi nyt myös siirtää uuden puhelimen pariksi ilman tarvetta resetointiin. Valmistajan omia lisäominaisuuksia ovat OnePlus-puhelimien kanssa toimiva videoiden ja kameran etäohjaus kellolla. OnePlus lupaa Watch 3:lle melko maltillisen kahden vuoden päivitystuen, eli sillä saralla ollaan merkittävästi takamatkalla puhelimiin verrattuna.

OnePlus on uudistanut ja parannellut kellon ominaisuuksia etenkin terveystoimintojen osalta. Uutta on nyt mm. 60 sekunnin terveystarkastus, joka tarkistaa EKG:n, veren happipitoisuuden, sykkeen, sykevälivaihtelun, verisuonten joustavuuden, ranteen lämpötilan sekä viimeisimpien unitietojen pohjalta. Uusia erillisiä terveysominaisuuksia ovatkin mainitut EKG-analyysi ja verisuonten terveyden arviointi, OHealth-sovelluksen Terveystrendit-näkymä sekä stressinmittauksen korvaava 360 Mind and Body -ominaisuus, joka antaa numeroarvosanan käyttäjän hetkellisesta hyvinvoinnista mm. sykevälivaihtelun, unitietojen ja aktiivisuuden perusteella. Osa terveysominaisuuksista, kuten EKG:n mittaus, tulee kelloon päivityksenä kevään aikana, kunhan tarvittavat viranomaishyväksynnät ovat valmiit.

OnePlus Watch 3 tulee kauppoihin 25. helmikuuta 349 euron suositushintaan. Hinta on siis noussut edeltäjämallista 20 eurolla. Ennakkomyynti alkaa välittömästi. Värivaihtoehtoja ovat vihreä Emerald Titanium ja tummanharmaa Obsidian Titanium. Jälleenmyyjillä ja valmistajalla itsellään on erinäisiä ennakkotilaustarjouksia kellosta. Esimerkiksi Elisa antaa ennakkotilaajille 90 euron kanta-asiakasalennuksen ja OnePlussan omassa verkkokaupassa on tarjolla 299 euron alennushinta sekä ilmaiset OnePlus Buds Pro 3 -lippulaivanappikuulokkeet.

Lähde: OnePlus, sähköpostitiedote