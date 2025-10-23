OpenAI:n selain integroi ChatGPT-tekoälymallin syvälle Chromium-selaimen sisuksiin, mikä mahdollistaa sen laajan hyödyntämisen eri tehtävissä.

Tekoälyavustajat ovat tulleet mukaan ja käytännössä kaikkiin suurimpiin selaimiin. Se on kuitenkin vain ensimmäinen askel ja ensimmäiset kielimallin syvälle toimintaansa integroivat selaimet on jo julkaistu tai vähintään testikäytössä lukuisilla toimijoilla. Nyt näihin liittyy myös OpenAI, joka julkaisi uuden ChatGPT Atlas -selaimen.

Sydämeltään ChatGPT Atlas on Chromium-pohjainen selain siinä missä suurimmat kilpailijansakin. Selaimen erottaa suurimmasta massasta kuitenkin se, että sen sisällä sykkii oleellisissa tehtävissä ChatGPT-kielimalli, eikä tekoäly ole enää vain kylkeen liitetty avustaja. Muita tekoälyn syvemmälle toimintaansa integroivia selaimia ovat esimerkiksi Perplexity AI:n Comet, Operan Neon ja Microsoft Edgen Copilot Mode -tila.

ChatGPT Atlaksen integroitu kielimalli kykenee muiden avustajien tavoin kertomaan esimerkiksi avoinna olevasta verkkosivusta, mutta syvemmän integroinnin esimerkkejä sen hyödyntämisestä ovat mm. tietyn suljetun verkkosivun etsiminen historiasta luonnollisella kielellä ja erinäisten toimintojen suorittaminen itsenäisesti. Se osaa lukea vaikkapa reseptin verkkosivulta ja tilata automaattisesti siihen tarvittavat ainekset tuetuista verkkokaupoista. Se kykenee myös siirtämään dataa sivulta toiselle, kunhan ne pyörivät selaimessa ja kirjoittamaan vaikka käyttäjän kirjoittamaa tekstiä uudelleen tai täysin tyhjästäkin.

Käyttäjälle annetaan vaihtoehdoiksi käyttää selainta kirjautuneena sisään tai ulos oman makunsa mukaan, tosin jälkimmäisessä kyse on ilmeisesti ns. incognito- eli yksityisyystilasta. Ensimmäisessä tilassa selaimen kaikki tekoälytoiminnot ovat luonnollisesti toiminnassa, kun jälkimmäisessä tilassa se kykenee vain selaamaan avointa internettiä eikä esimerkiksi eri sivustojen käyttäjätilejä hyödyntävät toiminnot ole käytettävissä. Käyttäjälle annetaan mahdollisuus hallita ja rajoittaa ChatGPT:n ominaisuuksia ja muistia myös silloin, kun käyttäjä on kirjautuneena sisään.

OpenAI myös varoittaa käyttäjiä jo ennakkoon, että etenkin ChatGPT:n ”agentti” eli toimintotilat voivat olla vielä ongelmallisia. Tekoäly voi tehdä suoranaisia virheitäkin ja muiden tekoälyagenttien tapaan se voi olla altis esimerkiksi kuviin tai muutoin verkkosivuille piilotettuihin haitallisille koodeille. Tekoälyä onkin rajoitettu siten, ettei se kykene suorittamaan koodia selaimessa, lataamaan tiedostoja tai asentamaan laajennoksia itsenäisesti. Se ei myöskään pääse käsiksi tietokoneen tiedostojärjestelmään tai muihin sovelluksiin ja pitää tauon, kun se käyttää tietyn tyyppisiä sivustoja, joista esimerkkinä on listattu erilaiset rahoituslaitokset.

ChatGPT Atlas on saatavilla heti macOS-käyttöjärjestelmälle ja se on käytettävissä ChatGPT:n Free-, Plus-, Pro- ja Go-tason käyttäjätileillä, mutta kehittyneempi Agentic Mode -tila on käytettävissä vain Plus- ja Pro-tasoilla. Windows-, iOS- ja Android-versiot tullaan julkaisemaan yhtiön mukaan lähitulevaisuudessa.

Lähde: OpenAI