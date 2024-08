Yhtiön toisen vuosineljänneksen tulosta painoi yli 1,5 miljardia dollaria tappiolliseksi etenkin Intel Foundryn uusien prosessien kehittämienn ja tuotantolaitosten rakentaminen.

Intel on pitänyt vuoden toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa. Yhtiön neljännes meni kauniisti sanottuna penkin alle, sillä yhtiön tappiot olivat lopulta jopa 1,6 miljardia dollaria.

Intel teki vuoden toisen neljänneksen aikana 12,8 miljardia dollaria liikevaihtoa, mikä on prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös yhtiön käyttökate otti osumaa 0,4 prosenttiyksikön edestä ollen nyt 35,4 prosenttia. Kehitystyöhön on samalla panostettu 100 miljoonaa viimevuotista enemmän ja lopulta viivan alle jäi tappiota jopa 1,6 miljardia dollaria, kun vuotta aiemmin yhtiö teki 1,5 miljardia dollaria voittoa. Jos katsotaan ns. Non-GAAP-tulosten puolelle tilanne ei ole aivan yhtä synkkä, vaan jättämällä kertaluontoiset kulut ja vastaavat huomiotta yhtiön tulos olisi jäänyt vielä 100 miljoonaa dollaria plussalle.

Yhtiön yksiköistä CCG eli kuluttajapuoli menestyi sikäli parhaiten, että sekä sen liikevaihto että -voitto kasvoivat viime vuoteen nähden selvästi; liikevaihto 6,8 miljardista 7,4 miljardiin dollariin ja liikevoitto 2 miljardista 2,5 miljardiin dollariin. DCAI eli datakeskusosastolla ei mennyt yhtä ruusuisesti, vaan liikevaihto kutistui 3,2 miljardista 3 miljardiin dollariin ja liikevoitto 500 miljoonasta 300 miljoonaan dollariin. Verkko- ja edgepuolella eli NEX-osastolla liikevaihto kutistui 100 miljoonalla dollarilla 1,3 miljardiin liikevoiton pysyessä vuoden takaisella tasolla 100 miljoonassa dollarissa.

Se, missä Intel tekee tällä hetkellä vahvaa tappiota, on puolijohdetuotanto. Intel Foundryn liikevaihto kasvoi kyllä 100 miljoonalla dollarilla 4,3 miljardiin dollariin, mutta samaan aikaan tappiot kasvoivat 1,9 miljardista dollarista jopa 2,8 miljardiin dollariin. Merkittäviä tappioita selittää osaltaan yhtiön vahva panostus uusien prosessien kehitystyöhön ja hetkellisiä lisäkuluja tulee parhaillaan rakenteilla olevista uusista tuotantolaitoksista.

Intelin osavuosikatsaukseen kuuluu myös yhtiön läheisimmät tytäryhtiöt Altera ja Mobileye. FPGA-piireihin erikoistuneen Alteran liikevaihto on romahtanut vuodessa 848 miljoonasta vaivaiseen 361 miljoonaan dollariin. Samassa ajassa 346 miljoonan dollarin liikevoitto on kääntynyt 25 miljoonan dollarin tappioksi. Mobileyen liikevaihto on laskenut vain aavistuksen 454 miljoonasta 440 miljoonaan dollariin, mutta samalla liikevoitto on liki puolittunut 129 miljoonasta 72 miljoonaan dollariin.

Yhtiö kertoi samalla myös virallisemmin tulevasta 10 miljardin säästöohjelmastaan, jonka myötä yhtiö leikkaa jopa 15 000 työpaikkaa.

