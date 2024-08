Tulevista Pixel 9 -älypuhelimista löytyvän Tensor G4 -järjestelmäpiirin on huhuttu olevan ominaisuuksiltaan hyvin lähellä edellistä Tensor G3:a.

Googlen uusien Pixel 9 -älypuhelinten julkaisua on odotettu kuin kuuta nousevaa lukuisten vuotojen kera. Nyt uutuusmalliston Tensor G4 -järjestelmäpiiristä on kuulunut huhuja, joiden mukaan se ei olisi kovinkaan merkittävä päivitys Tensor G3:een verrattuna, jolla aiempi Pixel 8 -mallisto on varustettu.

Yrimiä G4:ssä kerrotaan olevan yhteensä kahdeksan – yksi Cortex-X4-, kolme Cortex-A720- ja neljä Cortex-A520-ydintä. Suorituskyvyssä uutuuspiirin odotetaan parantavan edeltäjäänsä verrattuna noin 11 prosenttia yhdellä ytimellä, mutta vain kolmisen prosenttia usean ytimen tehtävissä. Virrankulutusta G4:n arvellaan laskevan kuitenkin reilusti, sillä sen Exynos 5400 -modeemi on jopa 50 % G3:n Exynos 5300:aa energiatehokkaampi. Lisäksi Exynos 5400 tukee satelliittiyhteyksiä. Grafiikkasuorittimen G4:ssä on raportoitu olevan sama Mali-G715 kuin G3:ssakin, mutta rahtusen korkeammalla 940 megahertsin kellotaajuudella, mikä on vain 50 MHz G3:n vastaavaa lukemaa korkeampi.

Mainittuja ominaisuuksia lukuunottamatta G4:n huhutaan olevan identtinen G3:n kanssa, mikä lienee Googlen aikapaineesta johtuva ratkaisu Pixel 9 -malliston julkaisun lykkääntymisen välttämiseksi.

