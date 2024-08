Uutuushiirien Pro-mallit yltävät 8000 hertsin virkistystaajuuteen, kun taas perusmallien virkistystaajuus on perinteinen 1000 Hz.

Saksalaisen Cherryn ja ruotsalaisen Xtrfyn muodostaman Cherry Xtrfy -tavaramerkin alle on julkaistu uudet M64- ja M68-pelihiiret, joiden Pro-mallit tarjoilevat pelaajille 8000 hertsin virkistystaajuuden. Vastaavia virkistystaajuuksia on nähty muiltakin valmistajilta, mutta perinteinen 1000 Hz on yhä laajalti käytössä, kuten myös M64- ja M68-perusmalleissa. Uutuusmalliston hiiret ovat langattomia ja tarjoavat ergonomista muotoilua oikeakätisille M64:llä ja symmetristä muotoilua M68:lla.

Hiiret painavat kiinteästä kuoresta huolimatta vain 53 grammaa (perusmallit) ja 55 grammaa (Pro-mallit). Kaikissa malleissa on Pixartin 3395-sensori ja 26 000 DPI:n maksimiherkkyys. USB-C-liitännän kautta ladattavan akun kerrotaan kestävän perusmalleilla 75 ja Pro-malleilla 90 tuntia, tosin ilman 8000 Hz:n tilaa. Värivaihtoehtoina on musta, valkoinen ja sininen perusmalleilla sekä musta ja valkoinen Pro-malleilla.

Sekä M64- että M68-hiirten perus- ja Pro-mallit ovat saatavilla 99 ja 139 euron suositushinnoin.

Lähde: Cherry Xtrfy, Tuotesivut