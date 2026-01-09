Panther Laken kanssa arkkitehtuurinsa jakava kevyempi Wildcat Lake perustuu kahteen siruun, kuuteen prosessoriytimeen, kahden Xe-ytimen Xe3-grafiikkaohjaimeen ja 18 TOPSin NPU 5 -tekoälykiihdyttimeen.

Intel julkaisi CES 2026 -messuilla viime syksynä esitellyt Panther Lake -koodinimelliset Core Ultra 3 Series -prosessorit kannettavin. Sen pienempi sisarus Wildcat Lake jätettiin pitkälti huomioitta ja prosessoria esiteltiin vain Edge- ja Embedded-sektoreille.

HardwareLuxx on saanut Inteliltä varmistuksen, että Wildcat Lake tulee saapumaan myös kannettavien tietokoneiden puolelle. Prosessori perustuu pitkälti samaan teknologiaan kuin Panther Lake, mutta erojakin on Wildcat Lake rakentuu Intel 18A -prosessilla valmistettavasta Compute-sirusta sekä tuntemattomalla prosessilla valmistettavasta Platform Controller -sirusta. Epäselväksi jää, käytetäänkö prosessorissa Foveros-paketointia vai jotain muuta ratkaisua sirujen yhdistämiseen.

Intel Wildcat Lake in the flesh! pic.twitter.com/4nVVfVcvHL — Max Weinbach (@mweinbach) January 6, 2026

Wildcat Lake saapuu markkinoille Core 3 -sarjana ilman Ultra-nimeä. Niissä on käytössä maksimissaan kaksi P- ja neljä LPE-ydintä, jotka perustuvat Panther Laken tavoin Cougar Cove- ja Darkmont-arkkithetuureihin. Grafiikkaohjain perustuu Xe3-arkkitehtuuriin ja käytössä on kaksi Xe-ydintä. Mukana on myös uusi NPU 5, mutta selvästi kuristettuna, sillä siitä irtoaa suorituskykyä vain 18 TOPSin verran, mikä ei riitä Copilot+ PC -yhteensopivuuteen. Prosessorin muistiohjain tukee DDR5-6400- ja LPDDR5X-7467-muisteja.

Wildcat Laken Platform Controller -siru sisältää kuusi PCIe Gen 4 -linjaa, joista neljä on epäilemättä varattu NVMe-asemalle, mikä jättäisi kaksi linjaa muuhun käyttöön. Thunderbolt 4 -ohjaimia on kaksi, samoin kuin USB 3.2 -ohjaimia. Vanhempia USB 2.0 -ohjaimia prosessorissa on kahdeksan. Langattomien yhteyksien saralla se tukee Wi-Fi 7:aa ja Bluetooth 6.0:aa.

Wildcate Lakeen perustuvia Core 3 -sarjan prosessoreita hyödyntäviä laitteita odotetaan markkinoille vuoden toisen neljänneksen aikana.

Lähteet: HardwareLuxx