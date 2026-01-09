Langattomat Maxwell 2:t ovat seuraajat Audezen aiemmille Maxwelleille.

Yhdysvaltalainen hifi-audioon keskittyvä Audeze on julkaissut CES 2026 -messuilla uudet langattomat Maxwell 2 -pelikuulokkeet, jotka ovat seuraajat ensimmäisille Maxwelleille vuodelta 2022. Tarjolla on audiointoilijoille laadukasta äänimaailmaa pelinäkökulmasta.

Audeze mainostaa uusille kuulokkeilleen aiempaa parempaa tilaäänikokemusta ja ”taktista tarkkuutta” peleissä sekä myös jykevämpää bassoa. Myös mikrofonin kehutaan olevan entistä laadukkaampi tekoälyavusteisen Filter AI -melunpoistotekniikan ansiosta.

Maxwell 2:ssa on 90 mm:n tasomagneettielementit äänimaailmaa luomassa ja ne tukevat korkean resoluution 24-bittistä/96 kilohertsin ääntä langattomasti USB-C-vastaanottimella ja myös langallisesti. Tarjolla on myös Bluetooth-yhteys ja 3,5 mm:n analoginen yhteys. Akunkestoa luvataan 80 tuntia yhdellä latauksella. Lähestulkoon identtiset tekniset ominaisuudet löytyivät myös ensimmäisistä Maxwelleista, mutta uutuusmallin mainostetaan nostavan panoksia valmistajan SLAM-ääniteknologialla, jolle se on hakenut myös patenttia.

Maxwell 2 on yhteensopiva PC:n, PlayStationin, Xboxin, Switch 2:n ja mobiililaitteiden kanssa. PlayStation- ja Xbox-variantit myydään erikseen suositushinnoin 329 ja 349 dollaria, eli aiempien Maxwellien hinnoista on tultu rahtunen ylöspäin (299 & 329 $). Suomessa esimerkiksi Verkkokauppa.com on listannut Maxwell 2:t jo myyntiin, mutta niiden saatavuus tarkentuu myöhemmin. Kuulokkeiden eurohinta on PlayStation– ja Xbox-versioille 419 ja 449 euroa. Edullisista pelikuulokkeista ei siis ole kyse.

