Kulmikkaasti muotoillun PRISM:n vasenta kylkeä koristavat puoliläpäisevät peilit, jotka keräävät taatusti huomiota osakseen.

Parhaiten kenties poikkeuksellisen näyttävistä tai muutoin erikoisista erikoiskoteloistaan tunnettu InWin on myös läsnä CES-messuilla. Yhtiön kuluttajille suunnatut uutuudet edustavat kuitenkin tavanomaisempaa linjaa.

PRISM on InWinin uusi ATX-kokoluokan miditornikotelo, joka ei taatusti jää huomaamatta. Kotelo on muotoiltu tavallisesta suorakylkisestä laatikosta poiketen kulmikkain sivuin ja etupaneelein ja koko sen vasen puoli on puoliläpäisevien peilien peitossa. Huomiota herättävä ratkaisu peilaa oletuksena ympäristöään, mutta päästää kotelon sisältä löytyvät valonlähteet näkymään lävitseen. Kotelon katto ja etupaneeli ovat puolestaan metalliverkon peitossa mahdollistaen tehokkaan ilmankierron. Oikealta kyljeltä löytyy sen sijaan perinteisempää teräspaneelia. PRISM on muotoiltu kuin se olisi hieman etukenossa, mikä on jättänyt taakse paikan ”spoilerille”, joka toimii samalla kantokahvana.

InWin PRISM:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 530 x 275 x 500 mm, 10,03 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: ATX, micro-ATX, mini-ITX

I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm audioliitäntä

Asemapaikat: 2 x 2,5” / 3,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

Virtalähdetuki: ATX (max 238 mm)

Tuuletinpaikat (mukana 4 tuuletinta): Edessä 3 x 120 / 140 mm Katossa 3 x 120 / 2 x 140 mm Takana 1 x 120 mm Pohjassa 1 x 120 mm Kyljessä 3 x 120 mm

Jäähdytintuki: Edessä 1 x 240 / 360 mm Katossa 1 x 240 / 280 / 360 mm Takana 1 x 120 mm Kyljessä 1 x 240 / 360 mm



Toinen InWinin kotelouutuuksista eli SHIFT ei ole oikeastaan kotelo lainkaan, vaan pikemminkin avoin testipenkki. Alumiinista valmistettu testipenkki on muotoiltu tyylitellen ja sen voi asettaa oman makunsa mukaan joko makaamaan vaaka-asentoon tai seisomaan pystyssä. SHIFT on varustettu kolmella siivekkeellä, joihin voi asentaa siipimäisesti 360 mm:n jäähdyttimet takaamaan riittävän jäähdytystehon kovempaankin kokoonpanoon. Siinä on myös integroidut paikat kahdelle 2,5” tai yhdelle 3,5” ja yhdelle 2,5” asemalle sekä virtalähteelle ja maksimissaan seitsemälle laajennuskortille. SHIFTin rakenne rajoittaa laajennuskorttien maksimipituuden 350 millimetriin, mutta prosessoricoolerin korkeudelle ei luonnollisestikaan ole avonaisessa mallissa rajoitteita.

Yhtiö ei kertonut vielä milloin sen uutuudet saapuvat myyntiin tai miten ne hinnoitellaan.

Lähde: InWin (1), (2), (3), Lisäkuvat: TechPowerUp