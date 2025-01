Razerin messuvalikoimaan kuuluivat esimerkiksi konseptitasolla oleva tarpeen mukaan jäähdyttävällä tai lämmittävällä tuuletuksella varustettu pelituoli, tekoälyvalmentaja sekä telakoita.

Pelaajien lifestyle-brändiksi itsensä aikoinaan ylentänyt Razer on luonnollisesti myös mukana CES-messuilla. Yhtiön messutarjontaan kuului muun muassa uusia pelituoleja ja tekoälyvalmentaja, mutta ainakin tässä vaiheessa osa uutuuksista on vielä konseptiasteella. Yhtiö juhli messuilla myös 20-vuotista taivaltaan.

Razerin taival alkoi käytännössä jo kauan ennen yrityksen perustamistä, kun alkuperäinen Razer Boomslang julkaistiin kärna LLC:n toimesta vuonna 1999. Razerin perustajat Min-Liang Tan ja Robert Krakoff olivat kuitenkin jo tuolloin mukana suunnittelussa. kärna LLC meni konkurssiin vuonna 2000 ja Razerin perustamista saatiin lopulta odottaa vuoteen 2005, jolloin Tan ja Krakoff perustivat yhtiön virallisesti ”For Gamers. By Gamers.” moton kera. 20-vuotista taivalta juhlitaan ainakin Boomslangin juhlaversiolla, jota esiteltiin alun perin jo viime vuoden puolella.

Project Arielle on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen lämmittävä ja viilentävä pelituoli Razer Mesh -kankaalla, joskin tässä vaiheessa puhutaan vielä konseptivaiheen tuotteesta. Razer Fujin Pro -pelituoliin perustuva konsepti on varustettu tuuletinjärjestelmällä, jonka luvataan liikuttavan ilmaa tehokkaasti koko kropalle. Parhaan pelisuorituskyvyn varmistamiseksi tuolista löytyy myös istuinta ja selkänojaa kiertävät RGB-valonauhat.

Todellisuudessa ilmavirtaa ei ole kuitenkaan koko kropalle, vaan lavaton tuuletin puhaltaa ilmaa selkänojan reunoilta. Sen ydin on piilotettu selkänojan alaosaan, josta sen puhaltaman ilman luvataan viilentävän koettua lämpötilaa 2-5°C. Mikäli pelaajaa viluttaa, on tarjolla myös lämmitysvaihtoehto, joka puhaltaa 30°C lämmitettyä ilmaa. Tuulettimen nopeus on säädettävissä kolmeportaisesti.

Razer Iskur V2 X tulee edeltävästä poiketen suoraan myyntiin. Edullisemman pään pelituoli on varustettu muun muassa alaselän tuella, aiempaa leveämmällä istuimella, käyttäjään mukautuvilla vaihtelevan jäykkyyden pehmusteilla ja hengittävällä, monikerroksisella kankaalla sekä 152° kallistuksella. Käsituet ovat säädettävissä kahdessa suunnassa. Iskur V2:n Frog-mekanismin sijasta V2 X on varustettu Butterfly-mekanismilla. 299,99 euroon hinnoiteltuun tuoliin on saatavilla myös erikseen myytävät memory foam -täytteiset tyynyt alaselän ja pään taakse.

Razer Aether Standing Light Bars ovat nimensä mukaisesti kaksi pystyssä seisovaa RGB-tolppaa varmistamaan parhaan pelisuorituksen. Valotolpat ovat yksipuoleiset, eli pelaaja voi makunsa mukaan sävyttää niillä seinät tai luoda suoraan tunnelmaa kohti paistavalla RGB-loisteella. Tolpat on hinnoiteltu 119,99 euroon ja niiden kaveriksi sopii saman Aether-sarjan muut valotuotteet, kuten näytön päälle asetettava valopalkki.

Lisää pelisuorituskykyä huippuunsa hiovaa RGB-loistetta tarjoilevat puolestaan käsikonsoliluokan laitteille suunniteltu Razer Handheld Deck Chroma sekä näytön vajaat 8 senttiä pöydästä nostava Razer Monitor Stand Chroma. Käsikonsolitelakka on varustettu kolmella USB-A-liittimellä sekä yhdellä HDMI-, USB-C- ja verkkoliittimellä. RGB loistaa telakan etualaosasta ja käsikonsolin seisontatuen kulma on säädettävissä omaan makuun sopivaan kulmaan. Näytön alle tarkoitettu alumiininen Monitor Stand Chroma on varustettu RGB-valaistuksen lisäksi USB-C-, HDMI- ja kahdella USB-A-liittimellä sekä USB-C-sisääntulolla. Handheld Dock Chroma on hinnoiteltu 89,99 ja Monitor Stand Chroma 179,99 euroon.

Project Ava on puolestaan nykytrendeihin hyvin mukaan sopiva tekoälyvalmentaja, opas ja kaikkea muuta, mitä pelaaja Razerin mukaan tarvitsee. Se osaa valmentaa pelaajaa reaaliajassa ja osaa tarjota esimerkiksi peliä edeltävän tsemppihetken viime hetken vinkein, pelin aikaisia neuvoja ja lopulta analyysin siitä, mikä meni vikaan tai osui oikeaan. Se osaa myös neuvoa esimerkiksi pelien pomovastustajiin sopivia taktiikoita ja tarjota vaikka suoraan läpipeluuohjeita. Lisäksi se osaa optimoida tietokoneen asetukset parhaaseen iskuun Razerin mukaan yhtä nappia painamalla. Yhtiö ei vielä kertonut milloin se on tulossa saataville, mutta lupasi sen olevan muutakin kuin vain kiva konsepti messuille.

Voit tutustua Razerin koko messutarjontaan yhtiön verkkosivuilla.

Lähde: Razer