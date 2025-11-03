Kirja julkaistaan 14.11.2025. Ennakkotilaajille kirja lähetetään pari päivää ennen varsinaista julkaisua.

Tekniikkaseikkailu-kirjasarjan ensimmäinen osa ”Näin rakennetaan tietokone” johdattaa lukijat tietokoneiden ihmeelliseen maailmaan. Tietokoneita on kaikkialla ympärillämme, mutta kuinka moni tietää, mitä niiden sisältä löytyy?

Kirja on lasten tietokirja, jossa on kuvitettu tarina lapsille, mutta sen ympäriltä löytyy teknistä tietoa tietokoneen osista ja sen kasaamisesta. Kirjaa lukemalla niin lapset kuin aikuiset hahmottavat tietokoneiden sielunelämää ja oppivat uutta.

33-sivuinen kovakantinen kirja julkaistaan ja saapuu myyntiin 14.11.2025 ja se on nyt ennakkomyynnissä io-techin sivuilla 19,90 euron tarjoushintaan (normaalihinta 26,50 €). Kirja löytyy myös useimpien suomalaisten kirjakauppojen verkkokaupoista. Ennakkotilaajille kirja lähetetään pari päivää ennen varsinaista julkaisua.

Kirjan kuvaus

Juha haaveilee omasta pelitietokoneesta. Mikä tahansa tietokone ei kuitenkaan kelpaa, sillä hän haluaa rakentaa sen itse!

Ensin Juhan on kerättävä tietokoneeseen rahaa ja etsittävä tietoa, kuinka tietokone rakennetaan. Mitä osia eli komponentteja tietokoneen sisälle kuuluu ja missä järjestyksessä ne asennetaan paikalleen? Mikä tehtävä kullakin komponentilla on?

Tekniikasta kiinnostunut pikkusisko Lilli haluaa auttaa Juhaa tietokoneen rakentamisessa, mutta onko sisaren innokkuudesta enemmän hyötyä vai haittaa?

Tietoa kirjan tekijöistä

Marianne Liljeqvist on lempääläinen IT-alalla työskentelevä projektipäällikkö, joka havahtui vanhempainvapaansa aikana siihen, että laadukasta tietotekniikka-aiheista lastenkirjallisuutta on saatavilla varsin vähän. Tämän huomion seurauksena syntyi Tekniikkaseikkailu-kirjasarjan ensimmäinen osa.

Juho Paaso-Rantala on oululainen kuvittaja ja graafikko. Hänen kuvallisen viestinnän medianomin ja datanomin tutkinnot sekä 10 vuoden kokemus pelialalta antoivat parhaat mahdolliset lähtökohdat Tekniikkaseikkailu-kirjasarjan kuvittamiselle.

Kustantaja S&J Media Oy ylläpitää io-tech-nimistä verkkojulkaisua ja Youtube-kanavaa. Tekniikka-aiheisella nettisivulla on kymmeniätuhansia aktiivisia kävijöitä kuukausittain.