Phone (3a) Lite on tähän mennessä edullisin Nothing-malli.

Brittiläinen Nothing on julkaissut uuden Phone (3a) Lite -älypuhelimensa, joka on tähän mennessä edullisin Nothing-malli. Uutuus on edelleen tunnistettavissa Nothingin käsialaksi mielenkiintoisella ulkoasullaan. Lasisen takakuoren Glyph Light -valaistus on tosin aiempaa huomaamattomampi laitteen alakulmassa ja toimii esimerkiksi kameran ajastinvalona tai kustomoitavana ilmoitusvalona.

Järjestelmäpiirinä laitteessa raksuttaa MediaTekin Dimensity 7300 Pro, joka löytyy myös halpabrändi CMF:n Phone 2 Prosta. RAM-muistia puhelimessa on 8 gigatavua ja tallennustilaa 128 tai 256 Gt. Phone (3a) Liten AMOLED-näyttö on 6,77-tuumainen ja siinä on 120 hertsin mukautuva virkistystaajuus sekä 3000 nitin pistemäinen maksimikirkkaus.

Kamerajärjestelmästä löytyy 50 megapikselin pääkamera ja 8 MP:n ultralaajakulmakamera sekä 2 MP:n makrokamera, mutta telekameraa kattaus ei sisällä. Etukameran tarkkuus on 16 MP ja videokuvauksen maksimitarkkuus 4K 30 FPS.

Akun kapasiteetti Phone (3a) Litessä on 5000 milliampeerituntia ja latausteho 33 wattia. Käyttöjärjestelmänä puhelimessa rullaa Android 15 -pohjainen Nothing OS 3.5 ja sille luvataan 3 vuotta versiopäivityksiä ja 6 vuoden tietoturvakorjaukset.

Phone (3a) Liten tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: White, Black

Ulkomitat ja paino: 164 × 78 × 8,3 mm – 199 g

Suojaluokitus: IP54

6,77” AMOLED-näyttö, 120 Hz, 1084 × 2392 pikseliä (387 PPI), 3000 nitin pistemäinen maksimikirkkaus

MediaTek Dimensity 7300 Pro -järjestelmäpiiri (TSMC 4 nm)

8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,57″ sensori), f1.88, AF, EIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4” sensori), f2.2, 119 °:n kuvakulma 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera (1/3” sensori), f2.45

Videokuvaus: 4K 30 FPS

5G NR, 4G LTE-FDD/TDD, (Dual-nano-SIM)

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC

GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS

Monokaiutin

Akku: 5000 mAh Langallinen lataus 33 W Käänteinen lataus 5 W

Nothing OS 3.5 (Android 15) 3 vuoden Android-versiopäivitykset, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Nothing Phone (3a) Litestä on Suomessa saatavilla 128 gigatavun tallennustilavariantti 299 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoina on valkoinen ja musta.

