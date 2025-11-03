Virheellisestä julkaisutiedotteesta ja epätarkoista lausunnoista riippumatta AMD lupaa Radeon RX 5000- ja RX 6000 -näytönohjainten saavan jatkossakin tuen ja optimointeja uusille peleille.

AMD:n viimeisimpien AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 -ajureiden julkaisutiedote herätti netissä huomattavasti huomiota. Julkaisutiedotteen mukaan ajureiden myötä esimerkiksi Radeon RX 7900 –sarjan USB-C-virransyöttö olisi poistettu käytöstä ja pelituki koskisi vain Radeon RX 7000- ja RX 9000 –sarjojen näytönohjaimia.

Lisää bensaa liekkeihin löi saksalainen PC Games & Hardware, joka oli saanut AMD-kontaktiltaan lausunnon, jonka mukaan Radeon RX 5000- ja RX 6000 –sarjojen näytönohjaimet saisivat jatkossa vain kriittisiä tietoturva- ja bugipäivityksiä. AMD pyrki korjaamaan asiaa nopeasti antamalla mm. Tom’s Hardwarelle lausunnon, jonka mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan ne tulisivat saamaan myös pelipäivityksiä markkinoiden tarpeiden mukaan. Yhtiö tiedotti lisäksi USB-C-virransyöttöön liittyvän maininnaan olleen virheellinen ja sen osalta julkaisutiedotetta onkin ehditty jo päivittää.

Soppa oli korjausyrityksistä valmis ja kiehui omaa elämäänsä viikonlopun yli. Nyt AMD on julkaissut asian tiimoilta blogipostauksen, joka pyrkii selventämään ajurituen nykytilanteen mahdollisimman hyvin.

AMD:n blogipostauksen mukaan AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 -ajureiden myötä ajureihin on tullut kaksi erillistä optimoitua polkua: toinen RDNA 1- ja 2 –arkkitehtuureille ja toinen RDNA 3- ja 4 –arkitehtuureille. Blogissa asiasta ei mainita, mutta AMD on vaihtanut RDNA 3:n myötä eri varjostinkääntäjään, kun ainakin RDNA 1 ja 2 käyttävät tiettävästi samaa kääntäjää.

Blogin mukaan muutoksen myötä Radeon RX 5000- ja RX 6000 –sarjan ajurit tulevat hyötymään vain niille kehitetystä, vakaasta ajurihaarasta, joka perustuu vuosien optimointeihin. AMD:n mukaan näytönohjaimet tulevat saamaan jatkossakin tuen uusille peleille ja se on myös tarkentanut, että vaikka AMD Software 25.10.2 -ajureiden julkaisutiedote antaa ymmärtää toisin, ajureiden pelituki koskee myös RDNA 1- ja 2 –arkkitehtuureita.

RDNA 3- ja 4 –arkkitehtuureita muutos puolestaan hyödyttää ketteryyden kautta. Blogin mukaan kehittyneempien arkkitehtuureiden oma polku mahdollistaa uusien ominaisuuden lisäämisen ajureihin aiempaa nopeammin.

toim.huom. teknisistä syistä uutista tullaan päivittämään mm. linkkien osalta myöhemmin

