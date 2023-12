io-tech toivottaa kaikille turvallista vuodenvaihdetta ja valoisampaa vuotta 2024!

Erilaisten kriisien, sodan ja edelleen kiusana pyörivän koronan värittämää vuotta hallitsi tekniikan puolella tekoälyn eri sovellutukset generatiivisista chattiboteista aina tieteellisessä tutkimustyössä käytettyihin työkaluihin.

Vuosi on jälleen vierähtänyt ja on aika toivottaa tervetulleeksi uusi vuosi 2024. Maailma on edelleen erilaisten kriisien ja sodan sävyttämä ja vaikkei korona enää pandemiatasolla olekaan, on siitä tullut kaikesta päätellen pysyvä riesa influenssan rinnalle.

Tekniikkamaailmassa vuoden puheenaihe oli ehdottomasti tekoäly, joka valloitti vauhdilla laitteet puhelimista palvelimiin etenkin generatiivisten tekoälymallien muodossa. Tekoälymallien kehitystahti on ollut hurjaa ja osin kyseenalaistakin, eivätkä esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltain lain säätäjät ole pysyneet aivan kelkassa mukana. Tekoälytehtäviin erikoistuneet laitteet ovat myös aktiivinen osa Yhdysvaltain ja Kiinan välistä kauppasotaa, vaikka yritykset pyrkivätkin parhaansa mukaan julkaisemaan uusiin rajoituksiin sovitettuja uusia malleja sitä mukaa, kun vanhoja kielletään.

Tulevalta vuodelta 2024 on odotettavissa epäilemättä entistä enemmän tekoälyyn liittyviä harppauksia, mutta myös kuluttatekniikan puolelle odotetaan paljon uutta. AMD:n odotetaan julkaisevan tulevana vuonna Zen 5 -arkkitehtuurin prosessorit, ensimmäisen ”halo-luokan” APU-piirin sekä RDNA 4 -arkkitehtuurin näytönohjaimiin ja CDNA 4:n laskentapiireihin. Inteliltä odotetaan puolestaan ainakin Arrow Lake-, Lunar Lake-, ja Granite Rapids -prosessoreita sekä uuteen Battlemage-arkkitehtuuriin perustuvia näytönohjaimia. NVIDIAlla on puolestaan uunissa kypsymässä Blackwell-arkkitehtuuri, joka kattaisi huhujen mukaan sekä tehokkaat laskentapiirit että perinteisemmät grafiikkapiirit GeForce RTX 50 -sarjassa.

Näyttötekniikan saralla OLED on lyömässä itseään yhä voimakkaammin läpi ja ensi vuonna yksin LG:n odotetaan julkaisevan kuusi erilaista OLED-pelinäyttöä. Kotelomarkkinoilla pääsi akvaariovillity käyntiin oikein kunnolla, tuulettimissa on päästy eroon ylimääräisistä johdoista ja erilaisia pieniä näyttöjä on alkanut putkahtelemaan mitä erikoisempiin paikkoihin, eikä näille trendeille ole näkymässä loppua ainakaan ihan heti. Kevyemmissä laitteissa huomio kiinnittynee ainakin Qualcommin Snapdragon X -tuotteisiin uusilla custom-Arm-ytimillä, mutta ainakaan allekirjoittaneen korviin ei ole kuulunut mitään varsinaisia odotettuja mullistuksia älypuhelinten tai taulutietokoneiden maailmaan.

io-techin toimitus kiittää kaikkia lukijoita kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille valoisampaa vuotta 2024!

t. Sampsa, Juha, Petrus, Niko, Timo ja Oskari