Laitevalmistaja SilverStone on julkistanut järeän 1200-wattisen Extreme1200R Platinum -virtalähteen, joka edustaa SFX-L-kokoluokan tehokkainta kärkeä. Virtalähde on suunniteltu pienikokoisiin SFF-tietokoneisiin (Small Form Factor). SFX-kokoluokassa uutena ominaisuutena virtalähteessä on nykyaikainen 12V-2×6-liitäntä, joka on uusissa RTX 40 -sarjan näytönohjaimissa jo käytössä. Liitäntä tukee SFX12V 4.1- ja PCIe 5.0 -standardeja. 12V-2×6 on aiemman, runsasta kritiikkiäkin osakseen saaneen 12VHPWR-liitännän korvaaja.

Täysin modulaarinen Extreme1200R Platinum on energiatehokkuudeltaan Cybenetics Platinum -sertifioitu, mikä tarkoittaa 89–91 prosentin energiatehokkuutta kuormasta riippuen. Virtalähde käyttää täysin japanilaisia kondensaattoreita ja pitää itsensä maksimissaan 50 celciusasteessa 120 millimetrin nestelaakeroidulla tuulettimella, joka käynnistyy vasta 300 watin kuorman paikkeilla. Extreme1200R Platinum on ylivirta-, ylijännite-, ylikuumenemis-, yliteho- ja oikosulkusuojattu.

Extreme1200R Platinumin liitännät:

1 x 24 / 20-pinninen liitäntä

2 x 8 / 4-pinninen EPS / ATX 12V liitäntä

4 x 8 / 6-pinninen PCIe-liitäntä

1 x 12+4-pinninen 12V-2×6-liitäntä

8 x SATA-liitäntä

3 x 4-pinninen Molex-liitäntä

1 x 4-pinninen Berg-liitäntä

Virtalähde painaa noin 2 kg ja on mitoiltaan 130 x 125 x 63,5 mm (S x L x K). Hinnoittelua ja saatavuutta SilverStone ei vielä valottanut tarkemmin.

