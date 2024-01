Huhujen mukaan Magic6 Pro -malliin odotetaan uutta korkean resoluution telekameraa.

Honorin toimitusjohtaja George Zhao on julkaissut yhteisöpalvelu Weibossa kuvan yrityksen tulevasta Magic6 Pro -huippumallistaan. Magic6-mallisto julkistetaan Kiinassa ensi viikolla 10. tammikuuta alkavassa kaksipäiväisessä tapahtumassa. Globaali julkaisu on luvassa myöhemmin – mahdollisesti MWC-messuilla. Kuvassa näkyy puhelimen takakuori hieman uudelleen muotoiltuine kamerakohoumineen sekä kuvioituine pintoineen. Honor-pomo maalaili viestissään, että Magic6 Pron muotoiluun on haettu inspiraatiota Kiinan historiasta ja luonnosta.

Huhujen mukaan laitteen kolmoistakakamera saattaisi käyttää kahta 50 megapikselin ja yhtä 200 megapikselin kamerasensoria. Pääkameralle on maalailtu 1/1,28″ OV50H-sensoria ja ultralaajakulmakameralle hieman pienempää 1/1,88″ OV50M-sensoria. Kuvassa ilmeisesti ylimmäisenä sijaitsevan telekameran huhutaan käyttävän peräti 200 megapikselin 1/1,4″ Isocell HP3 -sensoria. Tallennustilavaihtoehtoja ovat 256 ja 512 Gt sekä 1 Tt ja akkukapasiteetiksi huhuillaan 5600 mAh. Järjestelmäpiirinä toimii hyvin todennäköisesti Snapdragon 8 gen 3.

