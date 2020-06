Uusi kesän 2020 paitamallisto sisältää kolme eri tietotekniikka-aiheista kuosivaihtoehtoa.

io-techin paljon kysytty ja hartaasti toivottu uusi t-paitamallisto on vihdoin täällä! Uudet paidat ovat nyt tilattavissa io-techin verkkokaupasta. Paitavalikoimaa on yksinkertaistettu aiemmasta ja kesän 2020 uutuusvalikoima sisältää kolme kuosia, joiden pääteemoina on ollut io-techin aihepiirin keskeisimmät laitteet, eli prosessori, näytönohjain ja älypuhelin. Näytönohjainkuosista on saatavilla puna- ja vihersävyinen versio AMD- ja NVIDIA-faneja varten. Kuvituksesta on tehty tarkoituksella hillitty ”tietäjät tietää” -hengessä, eli mukaan ei ole laitettu io-techin logoa.

Paidat ovat tilattavissa io-techin kaupasta välittömästi 25 euron hintaan. Kauppa-alustan tarjoaa aiempaan tapaan Reddyshop. Tarjolla oleva paitamalli on unisex-t-paita modernilla leikkauksella, valmistajana Stanley & Stella. Paidan materiaalin paksuus on 155 g/m2 ja se on valmistettu 100 % luomu ring-spun-puuvillasta. Kokovaihtoehtoja löytyy väliltä XS-3XL.

Käytännön kokemusten perusteella koot ovat melko tyköistuvia eli esimerkiksi M tai L ovat mielummin napakasti istuvia kuin liian isoja ja väljiä.

Uudet paidat on tilattavissa io-techin kaupasta: Kauppaan!