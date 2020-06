Jim Keller on työskenellyt ennen Inteliä muun muassa Applella, Teslalla, PA Semiconductorilla ja kahteen eri otteeseen AMD:lla.

Prosessoriguru Jim Keller on niittänyt mainetta yrityksestä toiseen alan parhaimmistoon kuuluvana tekijänä. Viimeksi Keller oli AMD:lla vetovastuussa Zenin onnistumiselle ja kun arkkitehtuuri oli saatu valmiiksi, hän siirtyi Intelin leipiin.

Nyt Intel on ilmoittanut Kellerin irtisanoutuneen tehtävästään yhtiön Silicon Engineering -osaston johdossa ja Technology, Systems Architecture and Client Groupin varajohtajana henkilökohtaisiin syihin vedoten. Irtisanoutuminen astui voimaan heti, mutta Keller tulee toimimaan konsultointitehtävissä Intelillä vielä kuuden kuukauden ajan varmistaakseen sujuvan siirtymisen organisaation uudelle johdolle. Samassa rytäkässä Intel uudistaa organisaatiotaan joiltain osin.

Jatkossa Intelin Technology, Systems Architecture and Client Group -osaston alla toimii neljä alaosastoa: täysin uusi IP Engineering Group, Xeon and Networking Engineering Group, Client Engineering Group ja Manufacturing and Product Engineering Group.

IP Engineering osastoa tulee johtamaan aiemmin NetSpeedin toimitusjohtajana ja sittemmin Intelin Configurable Intellectual Property and Chassis Groupin johtajana toiminut Sundari Mitra, Xeon and Networking Engineering Groupia Gene Scuteri. Client Engineering Groupin johtoon palaa puolestaan Daaman Hejmadi ja Manufacturing and Product Engineering Groupin johdossa jatkaa Navid Shahriari.

Keller ei ole toistaiseksi kertonut jatkosuunnitelmistaan. Hän on työskennellyt ennen Inteliä merkittävissä rooleissa Applella, Teslalla, PA Semiconductorilla ja kahteen otteeseen AMD:lla.

Lähde: Intel