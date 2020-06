Xiaomi julkisti edullisen Redmi 9 -älypuhelimen 150 euron hintaluokkaan

Uutuus asemoituu Xiaomin malliston edullisimpaan päähän.

Xiaomi on julkistanut viimeisimmän sukupolven perusversion Redmi-mallistoonsa. Redmi 9 -mallinimeä kantava uutuus sijoittuu aiemmin keväällä julkaistujen Redmi Note 9 -mallien alapuolelle.

Ominaisuuksiltaan Redmi 9 on monilta osin kuin karsitumpi Redmi Note 9 -malli. Näyttö on sama 6,53-tuumainen Full HD+ IPS -paneeli kuin Note 9:ssä, eli selvä parannus edeltäjämallin HD+-tarkkuuden näyttöön nähden. Järjestelmäpiirinä toimii 12 nanometrin prosessilla valmistettava MediaTek Helio G80 ja sen parina on kolme tai neljä gigatavua RAM-muistia. WiFi on tuettuna vain 2,4 GHz:n taajuuden sekä 802.11b-, g- ja n-standardien puitteissa.

Laitteen takapuolella on neloiskamera, joka tarjoaa 13 megapikselin melko pienellä f2.2-aukolla, 8 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä makro- ja syvyystietokamerat. Etupuolella näytön pisaraloveen on sijoitettu 8 megapikselin kiinteätarkenteinen etukamera. Akun kapasiteetti on mukavat 5020 mAh ja se tukee 18 watin pikalatausta nykyaikaisen USB type-C -liitännän kautta.

Redmi 9:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,3 x 77,0 x 9,1 mm

Paino: 198 grammaa

Rakenne: Gorilla Glass 3 edessä, muovinen takakuori

6,53″ LCD-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 394 PPI

MediaTek Helio G80 -järjestelmäpiiri

3 tai 4 Gt LPDDR4X RAM-muistia

32 & 64 Gt eMMC 5.1 -tallennustilaa, muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-A, Dual nano-SIM, VoLTE

WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

3,5 mm ääniliitäntä, IR-lähetin

Neloistakakamera: 13 megapikselin laajakulmakamera, f2.2, automaattitarkennus 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 118-asteen kiinteätarkenteinen ultralaajakulmaobjektiivi 2 megapikselin syvyystietokamera 5 megapikselin makrokamera, f2.4, 4 cm tarkennusetäisyys Videokuvaus: 1080p 30 FPS

8 megapikselin etukamera, kiinteä tarkennus, f2.0

5020 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 18 W pikalataus

Android 10, MIUI 11

Redmi 9:n hinnat alkavat Euroopassa 3 & 32 Gt:n muistiversion 149 eurosta. 4 & 64 Gt muistiyhdistelmä maksaa 179 euroa. Suomen hintoja tai saatavuutta ei ole vielä vahvistettu, mutta on hyvin todennäköistä että laite tulee saataville myös Suomessa. Värivaihtoehtoja ovat musta, vihreä ja purppuransininen.

Lähde: Xiaomi