io-techin lukijayhteisön jokavuotinen joulumieltä nostattava piparkakkutalokilpailu on nyt käynnissä TechBBS-foorumilla!

io-techin alkuhetkistä asti järjestetty perinteikäs joulumieltä nostattava ”piparkakkutalokisa” järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Viimevuotiseen kilpailuun otti osaa jälleen kolmisenkymmentä osallistujaa toinen toistaan näyttävämpien piparkakkuteosten muodossa.

Kilpailun osallistumisaika yltää joulun välipäivien yli vuodenvaihteeseen asti, päättyen 31.12.2021 klo 23:59. Voittaja ratkeaa äänestyksellä, jossa foorumin käyttäjät pääsevät äänestämään suosikkiaan viikon ajan osallistumisajan päätyttyä.

Aiempien vuosien tapaan kilpailun teemana on laveasti ”io-tech”, eli kaikki sivuston sisältöön ja toimintaan liittyvä. io-techin lukijoiden ja TechBBS-foorumikäyttäjien toiveesta pienenä linjausmuutoksena aiempiin vuosiin nähden kilpailutöiden hyväksynnässä ollaan tiukempia, eli kilpailijan on huolehdittava että työ on teeman mukainen ja rakennettu tätä kilpailua varten . Esimerkkinä tavallinen piparkakkutalo ilman mitään osaksi työtä rakennettua io-tech-teemoitusta ei täytä vaatimuksia. Muutoin teos voi siis olla mikä tahansa io-tech-teeman henkeen rakennettu piparkakkurakennelma ja koristeluun voi käyttää luovuutta oman harkintansa ja taitojensa mukaan.

Osallistuminen tapahtuu liittämällä/linkittämällä kuvana TechBBS-foorumin viestiketjuun erikseen merkitty kilpailukuva valmiista rakennelmasta ja lisäksi rakennusvaiheista vähintään kaksi (2) kuvaa . Kilpailuun hyväksytään yksi työ per henkilö/nimimerkki. Kuvissa täytyy näkyä paperille kirjoitettuna io-tech.fi 2021 ja oma fooruminimimerkki.

Kilpailuun on sponsoroitu tänä vuonna seuraavat upeat palkinnot:

Palkintojen pääsponsorit:

Katso lisätiedot kilpailusta foorumin puolelta seuraavan linkin takaa: TechBBS, Piparkakkutalokisa 2021