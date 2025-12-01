io-techin Youtube-kanavalla julkaistaan 1.-24. joulukuuta 24 videota ja 24 tekniikkatuotearvontaa.

io-techin tekniikkajoulukalenteri järjestetään io-techin Youtube-kanavalla tänä vuonna jo 6. kerran ja arvomme seuraavien 24 päivän aikana katsojien kesken joka päivä tekniikkatuotteita.

Uusi video ja tuotearvonta julkaistaan joka päivä klo 10, arvontaan voi osallistua joulukalenterisivun kautta gleam.io-palvelussa ja osallistumisaikaa on 24 tuntia. Osallistumiseksi täytyy syöttää ainoastaan nimi ja sähköpostiosoite, jonka kautta otamme yhteyttä voittajaan. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin voittajan tavoittamiseen. Jos emme tavoita voittajaa viikon kuluessa, arvotaan uusi voittaja.

Jos haluat saada ilmoituksen uusista kalenteriluukuista ja videoista, tilaa io-techin YouTube-kanava ja laita ilmoitukset päälle, kiitos! Kanavan tilaaminen on ilmaista.

Katso 1. luukku Youtubessa