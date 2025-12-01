Taustalla asiassa on muistipiirien jyrkkä hinnannousu ja heikko saatavuus.

NVIDIA ja muut grafiikkapiirejä suunnittelevat toimijat tarjoavat tavallisesti ulkopuolisille näytönohjainvalmistajille sekä grafiikka- että GDDR-muistipiirit samassa paketissa näytönohjainten suunnittelua ja valmistusta varten. Tällaisia valmistajia ovat esimerkiksi Asus, Gigabyte, MSI ja Sapphire.

Nyt NVIDIAn huhutaan kuitenkin muuttavan käytäntöä siten, että se toimittaisi näytönohjainvalmistajille jatkossa vain grafiikkapiirit, jolloin nämä joutuisivat hankkimaan muistipiirit itse suoraan niiden valmistajilta, kuten Samsungilta, SK Hynixiltä ja Micronilta. Jääkin siis nähtäväksi, millaisia sopimuksia eri valmistajat pystyvät muistipiireistä hieromaan – ja millä hinnalla.

AMD, joka on NVIDIAn lisäksi merkittävä pelaaja näytönohjainbisneksessä, on lisäksi viime kuun loppupuolella ilmoittanut noin 10 %:n hintojen korotuksista näytönohjaimissaan, mistä uutisoimme noin viikko sitten. Näytönohjainten hinannousu johtuu niin ikään muistipiirien viimeaikaisen hintakehityksen heijastuksista. Myös ulkopuoliset näytönohjainvalmistajat joutunevat noudattamaan samaa trendiä hinnoittelussa lähiviikkojen tai -kuukausien aikana.

Muistipiirien ennätyksellisen jyrkkä hintojen nousu johtuu pitkälti uusien tekoäly- ja palvelinkeskusten ahkerasta rakentamisesta ympäri maailmaa.

Lähde: TechPowerUp