Uudet lippulaivapuhelimet saapuvat myös Eurooppaan marraskuun alussa.

Kiinalaisvalmistaja nubia on julkaissut kotimaassaan uudet mobiilipelaamiseen suunnatut huippupuhelimensa, jotka ovat RedMagic 11 Pro ja 11 Pro+, joista jälkimmäinen on varustettu puhelimiin räätälöidyllä nestejäähdytysratkaisulla, joka osassa varianteista on osittain näkyvissä takakuoren alta. Molempien mallien sisällä on Qualcommin uunituore Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri valmistajan omalla ”R4-pelipiirillä” höystettynä sekä aktiivituuletin jäähdytystä tehostamassa.

Kaksikko on 11 Pro+:n nestejäähdytystä lukuun ottamatta hyvin samanlainen tekniikkansa osalta – molemmissa on jopa 144 hertsiin yltävä 6,85-tuumainen AMOLED-näyttö (1,5K), jonka alle on piilotettu huomaamaton 16 megapikselin etukamera. Sen lisäksi kamerapuolelle mainitaan ainakin 50 MP:n pääkamera sekä niin ikään 50 MP:n ultralaajakulmakamera.

Ainakin Kiinassa järjestelmäpiirin mukana tulee RAM-muistia ja tallennustilaa 12 & 256 ja 16 & 512 gigatavua, mutta 11 Pro+:lla on myös 24 Gt & 1 Tt:n erikoisvariantti. Akkupuolella 11 Pron kapasiteetti on 8000 milliampeerituntia 80 watin pikalatauksella, kun taas 11 Pro+:n akku yltää 7500 mAh:iin ja tukee jopa 120 W:n pikalatausta ja 80 W:n langatonta latausta.

Muita ominaisuuksia kaksikossa on esimerkiksi 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, Wi-Fi 7- ja NFC-tuet sekä huipputason IPX8-suojaluokitus. Lisäksi puhelinten kehyksessä on pelaamista varten hipaisulla toimivat ”olkanäppäimet”. Käyttöjärjestelmänä uutuuksissa rullaa Android 16 -pohjainen RedMagic OS 11.

Uudet RedMagic 11 Pro -mallit lanseerataan 3. marraskuuta myös Eurooppaan. EU:ssa myyntiin tuleville puhelimille lienee odotettavissa vähintään 5 vuotta Android- ja tietoturvapäivityksiä. 11 Pron ja 11 Pro+:n alkaen-hinnat ovat 4999 ja 5699 Kiinan juania, jotka kääntyvät suurin piirtein 600 ja 690 euroon ennen arvonlisäveroa.

