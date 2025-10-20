Kiinalaisvalmistaja nubia on julkaissut kotimaassaan uudet mobiilipelaamiseen suunnatut huippupuhelimensa, jotka ovat RedMagic 11 Pro ja 11 Pro+, joista jälkimmäinen on varustettu puhelimiin räätälöidyllä nestejäähdytysratkaisulla, joka osassa varianteista on osittain näkyvissä takakuoren alta. Molempien mallien sisällä on Qualcommin uunituore Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri valmistajan omalla ”R4-pelipiirillä” höystettynä sekä aktiivituuletin jäähdytystä tehostamassa.
Kaksikko on 11 Pro+:n nestejäähdytystä lukuun ottamatta hyvin samanlainen tekniikkansa osalta – molemmissa on jopa 144 hertsiin yltävä 6,85-tuumainen AMOLED-näyttö (1,5K), jonka alle on piilotettu huomaamaton 16 megapikselin etukamera. Sen lisäksi kamerapuolelle mainitaan ainakin 50 MP:n pääkamera sekä niin ikään 50 MP:n ultralaajakulmakamera.
Ainakin Kiinassa järjestelmäpiirin mukana tulee RAM-muistia ja tallennustilaa 12 & 256 ja 16 & 512 gigatavua, mutta 11 Pro+:lla on myös 24 Gt & 1 Tt:n erikoisvariantti. Akkupuolella 11 Pron kapasiteetti on 8000 milliampeerituntia 80 watin pikalatauksella, kun taas 11 Pro+:n akku yltää 7500 mAh:iin ja tukee jopa 120 W:n pikalatausta ja 80 W:n langatonta latausta.
Muita ominaisuuksia kaksikossa on esimerkiksi 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, Wi-Fi 7- ja NFC-tuet sekä huipputason IPX8-suojaluokitus. Lisäksi puhelinten kehyksessä on pelaamista varten hipaisulla toimivat ”olkanäppäimet”. Käyttöjärjestelmänä uutuuksissa rullaa Android 16 -pohjainen RedMagic OS 11.
Uudet RedMagic 11 Pro -mallit lanseerataan 3. marraskuuta myös Eurooppaan. EU:ssa myyntiin tuleville puhelimille lienee odotettavissa vähintään 5 vuotta Android- ja tietoturvapäivityksiä. 11 Pron ja 11 Pro+:n alkaen-hinnat ovat 4999 ja 5699 Kiinan juania, jotka kääntyvät suurin piirtein 600 ja 690 euroon ennen arvonlisäveroa.
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →