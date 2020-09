Kattava kuvavuoto AMD:n tulevasta ”Big Navi” Radeon RX 6000 -näytönohjaimesta (Päivitetty)

AMD julkaisi hiljattain renderöinnin tulevasta Big Naviksi oletetusta näytönohjaimesta Twitterissä, mutta JayzTwoCents on saanut käsiinsä jostain myös valokuvan varsinaisesta kortista.

AMD julkaisi hiljattain ensimmäisen kiusoittelukuvan tulevasta Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimesta. Big Naviksi oletetusta näytönohjaimesta julkaistiin paitsi renderöity kuva, myös jättikokoinen 3D-malli Fortnite-peliin.

Nyt JayzTwoCents on julkaissut videolla paitsi valokuvan itse kortista, myös renderöinnin toisesta RX 6000 -sarjan näytönohjaimesta kahden tuulettimen coolerilla. Valokuvassa näkyvä kortti mukailee täysin AMD:n julkaisemaa renderöintiä lukuunottamatta punaista Radeon-logoa, joka on todellisuudessa läpikuultava ja valaistu punaisella.

Toinen JayzTwoCentsin julkaisemista kuvista on tuntemattomaksi jäävästä peräisin oleva renderöinti hitaammasta RX 6000 -sarjan edustajasta. Sen muotokieli noudattaa hyvin samoja linjoja, kuin Big Naviksi oletetun isoveljensä, mutta tuulettimia on vain kaksi kappaletta ja niiden välissä on suurikokoinen R-logo.

Päivitys:

RedGamingTech on saanut käsiinsä kaikesta päätellen kuvia samasta kuvasarjasta, josta myös JayzTwoCentsin vuotama kuva on peräisin. RGT on kuitenkin julkaissut samasta kuvasarjasta useamman poiminnan, joissa näytönohjain näkyy myös muista kuvakulmista.

Lähteet: JayzTwoCents @ YouTube, Red Gaming Tech