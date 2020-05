Jensen Huang kokkaa uuden sukupolven DGX-palvelimen NVIDIAn kiusoitteluvideolla

NVIDIAn kiusoitteluvideolla yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang nostaa uunista jo hyvän aikaa kypsyneen seuraavan sukupolven laskentapalvelimen NVLink Hybrid Cube Mesh -emolevyn.

NVIDIAn odotettiin julkistavan uuden Ampere-arkkitehtuurin ja siihen perustuvat laskentasirut GTC-messuilla. Koronan vuoksi messut kuitenkin peruttiin ja siirrettiin verkossa järjestettäviksi, mutta lopulta Jensen Huangin odotettu keynote-esitys peruttiin myös verkosta, kunnes yhtiö muuta ilmottaisi.

Odotus päättyi 24. huhtikuuta, kun NVIDIA ilmoitti Huangin pitävän GTC-messuille suunnitellun keynote-esityksensä netissä 14. toukokuuta. Keynote-esitys tulee olemaan katseltavissa livenä YouTubesta ja se alkaa kello 16.00 Suomen aikaa.

NVIDIAn tiedotteessa kerrottiin, että keynotessa tullaan esittelemään yhtiön tuoreimpia innovaatioita muun muassa tekoälyn, tehokkaan laskennan (HPC, high performance computing), autonomissten laitteiden ja grafiikan saralla.

Nyt yhtiö on julkaissut myös kiusoitteluvideon tulevan keynoten annista, jota tähdittää yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang itse. Videolla Jensen toteaa hänellä olevan jotain näytettävää, mikä on ehtinyt kypsymään hyvän aikaa, ja nostaa uunista esiin jättimäisen palvelinemolevyn täynnä kookkaita jäähdytinrivastoja.

Tarkemmalla silmäyksellä kyse on mitä ilmeisimmin seuraavan sukupolven DGX-laskentapalvelimen NVLink Hybrid Cube Mesh -emolevystä. Emolevyllä on yhteensä kahdeksan Mezzanine-liitäntäistä laskentakorttia, joiden päällä on kookkaat jäähdytysrivastot. Emolevyn etualalla näkyvät jonkin verran pienemmät jäähdytysrivastot ovat viime sukupolven emolevyn perusteella PCI Express -kytkimiä varten. Laskentapalvelimen prosessorit, jotka ainakin viime sukupolvessa perustuivat Intelin Xeon-arkkitehtuuriin, ovat oletettavasti edelleen erillisellä tytärkortilla.