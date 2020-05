Zeal-All:n Intel B150 -emolevy ZA-SK1050 on varustettu integroidulla GTX 1050 Ti -näytönohjaimella

Kiinalaisvalmimstajan emolevyltä ei löydy ainuttakaan PCI Express -liitäntää, sillä integroitu GeForce GTX 1050 Ti 4 gigatavun omalla muistillaan vie koko emolevyn alaosan.

Aina silloin tällöin netissä tulee vastaan mielenkiintoisia valtavirrasta selvästi poikkeavia tuotteita. Yksi tällaisista on länsimaissa tuntemattoman emolevyvalmistajan Zeal-All:n ZA-SK1050.

Zeal-All ZA-SK1050 on Intelin B150-piirisarjaan perustuva emolevy, mihin sopii 6. ja 7. sukupolven Core -prosessorit. Erikoiseksi emolevyn tekee monikin yksittäinen asia epästandardeista mitoista lähtien. Emolevyn strategiset mitat ovat 235 x 197,5 mm, mikä on selvästi kookkaampi kuin esimerkiksi DTX, mutta samalla selvästi pienempi kuin microATX.

Prosessorikanta on sijoitettu aivan emolevyn yläreunaan ja sen rinnalla on kaksi SO-DIMM-muistipaikkaa. Prosessorin alapuolelta ei kuitenkaan löydy ainuttakaan PCI Express -liitäntää tai muitakaan vastaavia, vaan yhtiö on päättänyt sisällyttää emolevylle NVIDIAn GeForce GTX 1050 Ti -näytönohjaimen.

Myös emolevyn liitinvalikoima on vähintään erikoinen. Emolevyn virransyöttö tapahtuu 19 voltin DC-virtaliittimen välityksellä ja takapaneelista löytyy matalassa rivissä sen lisäksi HDMI-liitin, verkkoliitin, neljä USB 3.0 -liitäntää, mikrofoni- ja kuulokeliittimet sekä täysin käsittämättömästi JSATA-liitin ja kaksi SATA-liitintä.

Linus Tech Tips on julkaissut emolevystä myös hiljattain videon emolevystä tarkemmin kiinnostuneille.

Lähde: Zeal-All