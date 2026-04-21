Apple on ilmoittanut sen nykyisen toimitusjohtaja Tim Cookin siirtyvän tehtävistään yhtiön hallituksen operoivaksi puheenjohtajaksi 1. syyskuuta alkaen.

Applen johdossa on tähän mennessä toiminut seitsemän eri toimitusjohtajaa: Michael Scott, suomensukuinen Mike Markkula, John Sculley, Michael Spindler, Gil Amelio, yhtiön perustajiin kuulunut Steve Jobs sekä nykyinen toimitusjohtaja Tim ’Apple’ Cook. Tänä vuonna lista tulee kasvamaan yhdellä uudella nimellä.

Apple on ilmoittanut sen toimitusjohtajan Tim Cookin siirtyvän nykyisistä tehtävistään yhtiön operoivaksi hallituksen puheenjohtajaksi 1. syyskuuta alkaen. Uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Hardware Engineering -osaston vanhempi varatoimitusjohtaja John Ternus.

Cook liittyi Applen riveihin maaliskuussa 1998 maailmanlaajuisten operaatioiden vanhempana varatoimitusjohtajana. Vuonna 2000 hänen tittelinsä muuttui maailmanlaajuisten operaatioiden, myyntien ja tuen vanhemmaksi varatoimitusjohtajaksi. Ensimmäiset maistiaiset koko yhtiön johtamisesta tuli vuonna 2004, kun Jobs oli pois pelistä syöpähoitojen vuoksi ja hänen palattuaan seuraavana vuonna Cookista tehtiin Applen operatiivinen johtaja. Cook palasi vastaavaksi toimitusjohtajaksi vuonna 2009, kun Jobs jäi sairaslomalle muutamaksi kuukaudeksi, ja viralliseksi toimitusjohtajaksi hän nousi elokuussa 2011 Jobsin irtisanouduttua tehtävistään.

Tuleva toimitusjohtaja John Ternus aloitti uransa Applella vuonna 2001 osana tuotteiden suunnittelutiimiä. Ternus nousi Hardware Engineering -osaston varatoimitusjohtajaksi vuonna 2013 ja edelleen saman osaston vanhemmaksi varatoimitusjohtajaksi ja samalla osaksi Applen virallista johtoryhmää vuonna 2021. Kun Ternuksesta tulee yhtiön toimitusjohtaja 1. syyskuuta hän tulee samalla liittymään myös sen hallitukseen.

Lähde: Apple