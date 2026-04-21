Useita pitkäaikaisia korkean tason työntekijöitä on lähtenyt OnePlussalta Euroopassa sekä Isossa-Britanniassa.

Kiinalainen puhelinvalmistaja OnePlus on ollut viime aikoina useiden huhujen kohteena, joissa on uumoiltu yhtiön lopusta tai ainakin irtaantumisesta tietyiltä markkinoilta. Nyt yhtiön sivukonttorit Euroopassa ja Isossa-Britanniassa ovat joutuneet irtisanoutumisaallon kohteeksi, kun lopputilin on ottanut esimerkiksi useita PR-puolen manageritason henkilöitä.

OnePlus on kokenut muutoksia myös Intiassa, kun yhtiön Intian-toimitusjohtaja irtisanoutui hiljattain ja myös tuotemyynnit siirtyivät kokonaan verkkokauppoihin. Esimerkiksi uusi keskihintainen Nord 6 -puhelin julkaistiin Intiassa vain verkkokauppatuotteena eikä sen saapumisesta Eurooppaan tai Isoon-Britanniaan ole tietoa. Sen sijaan OnePlussan emoyhtiö Oppon puhelimia on viime aikoina nähty enenevissä määrin myös Suomessa.

OnePlus Suomelta on kommentoitu io-techille, että OnePlussalla on käynnissä arviointi eri markkina-alueisiin panostuksesta, mutta nykyisten asiakkaiden ohjelmistopäivitys- ja takuuasiat hoidetaan loppuun asti:

”OnePlus Eurooppa arvioi parhaillaan paikallista etenemissuunnitelmaa ja tuotestrategiaa. Kaikille käyttäjille taataan täysi myynnin jälkeinen tuki, ohjelmistopäivitykset ja muut oikeuksia koskevat sitoumukset.”

