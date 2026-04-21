Vaikka Noctua-kupoli saattaa nykiä ensisilmäyksellä suunpieliä ylöspäin, on siinä myös tehoa ja vesijäähdytetyn Ryzen 9 5950X -prosessorin lämpötilat saatiin tippumaan jopa 20°.

Noctuan laadusta on tuskin kenelläkään pahaa sanottavaa, mutta yhtiön valitsema värimaailma on vähintäänkin mielipiteitä jakava. YouTube-kanava Major Hardwarelle ruskean sävyt eivät ole kuitenkaan ole ongelma.

Major Hardware -kanava toteutti aiemmin projektin, jossa 120 mm:n tuulettimen paikalle rakennettiin puolipallo täytettynä yhteensä 15 miniatyyriversiolla Noctuan NF-A12x25 -tuulettimesta. Nyt kanava toteutti saman projektin uudelleen skaalattuna kotelon kylkeen sopivaksi ja käyttäen aitoja NF-A12x25-tuulettimia.

Superdomeksi ristityn Noctua-kupolin runko toteutettiin 3D-tulostamalla se neljässä osassa ja oikea värimaailma saatiin taattua yhtiön sponsoroimilla 3D-filamenteilla. Tulostimet liitettiin runkoon kuumaliiman avulla. Johdotuksella Major Hardware ei vaivannut päätään vaan kaikkien 15 tuulettimen johdot on tyydytty vain niputtamaan yhteen Y-kaapelien avulla.

Major Hardwaren testien mukaan kanavan tietokoneen Ryzen 9 5950X -prosessori nousi kuumimmillaan noin 86° lämpötilaan vakiona käytössä olevalla lasikyljellä. Noctua Superdomella lämmöt jäivät vaivaiseen 66° tuntumaan. Kokoonpano on custom loop -nestejäähdytetty ja nestekierrossa on kaksi jäähdytintä, toinen kopan katossa ja toinen lattiassa. Kummankin jäähdyttimen läpi puhalletaan ilmaa ulos kotelosta.

