Noctuan laadusta on tuskin kenelläkään pahaa sanottavaa, mutta yhtiön valitsema värimaailma on vähintäänkin mielipiteitä jakava. YouTube-kanava Major Hardwarelle ruskean sävyt eivät ole kuitenkaan ole ongelma.
Major Hardware -kanava toteutti aiemmin projektin, jossa 120 mm:n tuulettimen paikalle rakennettiin puolipallo täytettynä yhteensä 15 miniatyyriversiolla Noctuan NF-A12x25 -tuulettimesta. Nyt kanava toteutti saman projektin uudelleen skaalattuna kotelon kylkeen sopivaksi ja käyttäen aitoja NF-A12x25-tuulettimia.
Superdomeksi ristityn Noctua-kupolin runko toteutettiin 3D-tulostamalla se neljässä osassa ja oikea värimaailma saatiin taattua yhtiön sponsoroimilla 3D-filamenteilla. Tulostimet liitettiin runkoon kuumaliiman avulla. Johdotuksella Major Hardware ei vaivannut päätään vaan kaikkien 15 tuulettimen johdot on tyydytty vain niputtamaan yhteen Y-kaapelien avulla.
Major Hardwaren testien mukaan kanavan tietokoneen Ryzen 9 5950X -prosessori nousi kuumimmillaan noin 86° lämpötilaan vakiona käytössä olevalla lasikyljellä. Noctua Superdomella lämmöt jäivät vaivaiseen 66° tuntumaan. Kokoonpano on custom loop -nestejäähdytetty ja nestekierrossa on kaksi jäähdytintä, toinen kopan katossa ja toinen lattiassa. Kummankin jäähdyttimen läpi puhalletaan ilmaa ulos kotelosta.
Lähde: WCCFTech
