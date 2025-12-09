io-techin alkuhämärästä asti joka joulu järjestetty hyvän joulumielen kohottaja, eli ”piparkakkutalokisa”, täyttää tänä vuonna pyöreitä, eli se järjestetään tänä vuonna jo kymmenettä kertaa!
Kilpailuun voi osallistua TechBBS-foorumin kilpailuketjussa joulun välipäivien yli vuodenvaihteeseen asti ja kisatöiden pitää olla lisättynä kilpailuketjuun viimeistään 31.12.2025 klo 23:59. Voittaja ratkeaa äänestyksellä, jossa foorumin käyttäjät pääsevät äänestämään suosikkiaan viikon ajan osallistumisajan päätyttyä.
Aiempien vuosien erittäin kekseliäiden töiden innoittamina annamme osallistujille suht vapaat kädet luovuuden suhteen myös tänä vuonna. Siksi kilpailun teema on tänäkin vuonna ”io-tech”, eli kaikki io-tech-sivuston, TechBBS-foorumin ja YouTube-kanavan sisältöön ja toimintaan liittyvä. Vaikka teema on ”väljä”, osallistujan tulee pitää huolta, että työ on sen mukainen.
Osallistuminen tapahtuu liittämällä/linkittämällä kuvana TechBBS-foorumin viestiketjuun erikseen merkitty kilpailukuva valmiista rakennelmasta ja lisäksi rakennusvaiheista vähintään yksi (1) kuva. Kilpailuun hyväksytään yksi työ per henkilö/nimimerkki. Kuvissa täytyy näkyä paperille kirjoitettuna ”io-tech.fi 2025″ ja oma TechBBS-nimimerkki.
Kilpailun pääsponsoreita ovat tänä vuonna:
