Yksityisyys edellä suunniteltu eurooppalainen "Do It Together" -puhelin käyttää SailfishOS 5 -käyttöjärjestelmää ja tukee tarvittaessa myös Android-sovelluksia.

Uutisoimme elokuussa kotimaisen Jollan suunnittelevan seuraavan sukupolven Jolla-älypuhelinta ja keräävän sitä varten yhteisöpalautetta puhelimeen toivotuista ominaisuuksista. Nyt yhtiö on julkistanut uuden puhelimensa.

Jolla kutsuu uutta puhelintaan riippumattomaksi eurooppalaiseksi Do It Together- eli DIT-Linux-puhelimeksi. Sen käyttöjärjestelmänä toimii Linux-pohjainen SailfishOS 5, joka tukee myös Android-sovelluksia Jolla AppSupport -ominaisuuden kautta. Puhelin on rakennettu yksityisyys edellä ja sen kyljestä löytyy fyysinen, kustomoitava Privacy Switch -kytkin, jolla voi sulkea halutessaan esimerkiksi puhelimen mikrofonin, Bluetoothin, Android-sovellustuen tai muita ominaisuuksia. Yhtiö lupaa, ettei puhelin ”soittele kotiin” ja että kaikki Googlen palvelut saa halutessaan pois päältä.

Puhelimen muotokieli noudattelee yhtiön menneitä linjoja ja skandinaavista suunnittelua. Jollan mukaan sen kolme värivaihtoehtoa, Snow White, Kaamos Black ja The Orange, ovat pohjoismaisen luonnon inspiroimia. Käyttäjän vaihdettavissa olevasta takakannesta löytyy kaksoiskamerasaareke ja sen vierestä LED-salama ja etupuolella näytön yläosan rikkoo leveähkö lovi. Vaihdettavan takakannen takaa löytyy puolestaan niin ikään käyttäjän vaihdettavissa oleva akku.

Jolla Phonen tekniset ominaisuudet:

Koko: ~158x74x9 mm

6,36” FullHD AMOLED (~390 PPI, 20:9, Gorilla Glass -suojalasi)

Suorituskykyinen MediaTekin 5G -järjestelmäpiiri

12 Gt muistia, 256 Gt tallennustilaa, microSDXC-korttipaikka (max 2 Tt)

4G ja 5G -tuki, dual nano-SIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääsensori, 13 megapikselin ultralaajakulma

Laajakuvainen selfiekamera

Sormenjälkilukija, RGB-ilmoitus LED, yksityisyyskytkin, vaihdettava takakuori

~5500 mAh akku, käyttäjän vaihdettavissa

Jollan mukaan puhelin toteutuu vain, jos sen ennakkomyynneissä saavutetaan 2000 puhelimen rajapyykki. Uutista kirjoittaessa tuo rajapyykki on kuitenkin jo rikkoutunut ja puhelimia on ennakkotilattu jo 2528 kappaletta. 99 euron varausmaksun myötä puhelimen hinnaksi muodostuu 499 euroa ja mukaan kuuluu vain ennakkotilaajille saataville tuleva takakuori. Puhelimen normaalihinnaksi kerrotaan ennakkomyynnin jälkeen 599-699 euroa. Puhelinta tullaan myymään EU:ssa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Sveitsissä. Jolla Phonen toimitukset aloitetaan vuoden ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä.

Lähde: Jolla