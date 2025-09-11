Apple ei kovin paljoa suorituskykymittauksia antanut, mutta ensimmäiset Geekbench tulokset lupaavat selvää parannusta edeltäjään prosessorin ja todella merkittävää parannusta GPU:n osalta.

Apple on julkaissut uuden iPhone-sukupolven ja sen myötä myös uusia järjestelmäpiirejä. iPhone 17 -sarjaa ja iPhone Airia varten on kehitetty kaksi erillistä sirua menneiden vuosien tapaan. Järjestelmäpiirit valmistetaan tiettävästi TSMC:n N3P-prosessilla.

Apple A19 Pro on kaksikosta järeämpi ja se löytyy iPhone 17 Pro -malleista sekä iPhone Airista. A19 Pron sisällä on kaksi suorituskykyistä ja neljä energiatehokasta prosessoriydintä. Merkittävimmät muutokset viimevuotiseen ovat suorituskykyisten ydinten parempi kaistanleveys ytimen front-endissä ja parempi haarautumisen ennustaminen, kun energiatehokkaille ytimille on annettu 50 % aiempaa suurempi viimeisen tason välimuisti.

GPU on 6-ytiminen, mutta Airin kohdalla yksi ytimistä on kytketty pois käytöstä. Siinä on 2. sukupolven Dynamic Caching -ominaisuus, kaksinkertaisesti FP16-suorituskykyä ja uusi yhtenäinen kuvanpakkausteknologia. Jokaiseen ytimeen on lisätty myös uusi Neural Accelerator -tekoälykiihdytin, mikä kolminkertaistaa laskentatehon A18 Pro -siruun verrattuna.

A19-piirissä on niin ikään kaksi suorituskykyistä ja neljä energiatehokasta ydintä, mutta Applen esityksistä ei käy ilmi, koskevatko niitä samat päivitykset, kuin Pro-mallia. GPU on 5-ytiminen ja sisältää niin ikään tekoälykiihdyttimet. Lisäksi piirissä on näyttöohjain, joka tukee ProMotion-teknologiaa ja aina päällä olevaa näyttöä. Oletettavasti sama päivitys on myös Prossa.

Applen Neural Engine on edelleen 16-ytiminen, mutta sen muistikaistaa ja yleistä suorituskykyä on saatu lisättyä viimevuotiseen verrattuna. Neural Engine -päivitykset esiteltiin A19-piirin esittelyn yhteydessä, mutta oletettavasti nekin pätevät myös järeämpään Pro-malliin.

Suorituskyvyn osalta Apple kehui A19:n grafiikkaohjaimen olevan 20 % tehokkaampi, kuin A18:ssa. A19 Pron GPU lupaa puolestaan olla jopa 40 % aiempaa tehokkaampi, kunhan mitataan jatkuvaa suorituskykyä eikä hetkellistä nopeutta. A19 Pron prosessoripuolen se kehuu puolestaan olevan nopein prosessori missään puhelimessa.

Ensimmäiset testitulokset löytyivät vähemmän yllättäen Geekbenchin tulostietokannasta. Niiden mukaan Applen A19 saa yhdellä ytimellä 3608 ja kaikilla 8810 pistettä, mikä on 10 ja 11 % paremmin, kuin A18. A19:n GPU sai puolestaan 37014 pistettä, mikä on jopa 33 % enemmän, kuin iPhone 16 A18:lla.

A19 Pron yhden ytimen suorituskyky Geekbenchissä oikeuttaa puolestaan iPhone 17 Pron sisällä 3523 pisteeseen ja kaikkien ydinten 9028 pisteeseen, kun iPhone 17 Pro Maxissa lukemat ovat 3781 ja 9679 pistettä. GPU-puolella A19 Pro lyö iPhone 17 Pron sisällä edeltäjänsä 32 % erolla ja Pro Maxissa 40 % erolla.

