Testissä Motorolan 1349 euron hintainen taittuvanäyttöinen Razr 60 Ultra -lippulaivamalli.

Motorola ei julkistanut viime keväänä lainkaan rakenteeltaan perinteistä lippulaivamallia, vaan sen huippumallin viitta puettiin huhtikuun lopulla julkaistun taittuvanäyttöisen Razr 60 Ultran harteille. Laite tarjoaa mm. nelituumaisen kansinäytön, seitsentuumaisen taittuvan sisänäytön, Snapdragon 8 Elite -piirin, puoli teraa tallennustilaa ja kolme viidenkymmenen megapikselin kameraa. Edellinen testaamamme Razr oli 40 Ultra toissavuodelta, joten otamme artikkelissa selvää miten Motorolan simpukkamalli on kehittynyt parissa vuodessa ja riittääkö sen rahkeet lippulaivamallin positioon.

Lue artikkeli: Testissä Motorola Razr 60 Ultra