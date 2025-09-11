Ensimmäinen DeltaMate GPU Block on suunniteltu Asuksen ROG Astral GeForce RTX 5090 -näytönohjaimelle.

Saksalaisen huippuylikellottaja Roman ’der8auer’ Hartungin vetämä Thermal Grizzly on laajentanut pienin askelin tuotekirjoaan jo pidemmän aikaa. Nyt vuorossa on yhtiön ensimmäinen GPU-blokki oheistuotteineen.

Ensimmäinen Thermal Grizzly DeltaMate GPU Block on suunniteltu käytettäväksi Asuksen ROG Astral GeForce RTX 5090 -näytönohjaimen kanssa. Blokin sisällä on kuvauksen mukaan kaksi nikkelöityä kylmälevyä ja siinä hyödynnetään Mycro Direct-Die CPU -vesiblokista tuttuja 0,20 mm:n mikroeviä pinta-alan lisäämiseksi. GPU-blooki on verhottu mustaan kuoriin, mutta sen keskellä on kookas ikkuna kylmälevyyn ja nestekiertoon. Ikkunan takaa paistaa myös parhaan pelisuorituskyvyn takaava RGB-valaistus.

DeltaMate GPU Block – Through Terminal on 4-porttinen terminaali, joka mahdollistaa veden läpivirtauksen. Se on tarkoitettu kytkettäväksi GPU Blockin kylkeen ja valmistettu messingistä, mikä on yhtiön mukaan kovempaa ja hapettumista paremmin kestävää kuin puhdas kupari, unohtamatta parempaa suojausta hapettumiselta.

Thermal Grizzly GPU Guard on puolestaan tarkoitettu nesteblokin kaveriksi suojaamaan itse grafiikkapiiriä. Se sisältää vaahtomuovikehyksen sirun ympärille, mikä suojelee piiriä mahdollisesti valumaan yrittävältä nestemäiseltä metallilta. Sen luvataan myös pidentävän nestemetallin elinikää. Toistaiseksi saataville tulee yhdeksän suojan pakettina: kolme RTX 5090:lle, kolme RTX 5080:lle ja kolme RTX 4090:lle. Lisäksi saataville tulee itse muotoonsa leikattava versio.

Thermal Grizzlyn DeltaMate GPU Block on hinnoiteltu yhtiön verkkosivuilla peräti 499,90 euroon. Läpivirtausterminaalin saa omakseen puolestaan omakseen 39,90 euroon ja GPU Guardin 8,90 euroon.

Lähde: Thermal Grizzly