Aprillipäivän kunniaksi netissä nähtiin enemmän tai vähemmän hauskoja uutuustuotteita, joiden avulla esimerkiksi pyörävajasta striimaaminen ei jää kiinni pikanäppäinten määrästä tai Z-sukupolven brainrot-kielen ymmärtämättömyydestä.

Aprillipäivä oli ja meni. io-tech ei julkaissut etusivullaan aprillipiloja, mutta monista tietotekniikka-alan jäteistä ei voi sanoa samaa.

Koitmainen älysormuksiin erikoistunut Oura ilmoitti Instagramin välityksellä julkaisevansa Oura-sormusten rinnalle uudet Aura-sormukset. Terveystietojen sijasta Aura-sormukset lukevat ja tallentavat käyttäjän kunkin hetkisen tunnetilan. Kerätyn datan ansiosta jokaisen on helppo katsoa, miten se eilinen päivä lopulta oikein sujuikaan. Lisäksi sormukset myös vaihtavat väriä sen hetkisen olotilan mukaan.

Razerin tämän vuoden aprillipila oli laskettelulaseilla koristeltu headset Skibidi, joka lupaa kääntää tekoälyn avalla reaaliajassa Z-sukupolven ”brainrot”-kielen selkokielelle ja päinvastoin, jotta vanhemmatkin pelaajat pysyvät nykynuorison slangin perässä. Skibideillä on mahdollista vakuuttaa koko sukupolvi Z-tiimi omista taidoistaan uskottavasti jopa pyörävajasta käsin.

Corsairin talliin nykyisin kuuluva Elgato puolestaan esitteli uuden Stream Deck Desk -pelipöydän. Pyörävajasta käsin striimatessa voi helposti loppua napit kesken, mutta Stream Deck Deskin 1262 kustomoitavaa pikanäppäintä tekevät niistä huolista historiaa pysyvästi.

Ear (3.5 mm) 50 m cable. 3.5 mm jack. Beautifully Inconvenient. pic.twitter.com/oXkDSNagG0 — Nothing (@nothing) April 1, 2025

Nothing osallistui aprillipiloihin julkaisemalla X:ssä uudet Ear (3.5 mm) -kuulokkeet, jotka jättävät historiaan valitukset liian lyhyistä kuulokekaapeleista. Ear (3.5 mm) -kuulokkeiden johdolla kerrottiin nimittäin olevaa mittaa peräti 50 metriä.

Oppon tämän vuotinen Aprilli-tuote tottelee nimeä Oppo X3. Taittuvanäyttöiset puhelimet ovat jo menneen talven lumia ja seuraava trendi tulee ehdottomasti olemaan kuutiopuhelimet, joissa joka sivu on täytetty pienillä näytöillä, jotta puhelin voi toimia myös rubikin kuutiona.

Tekstin puheeksi muuttaviin tekoälyihin erikoistunut ElevenLabs ei sekään halunnut jäädä paitsioon pilailumahdollisuuksista, vaan esitteli uuden Text to Bark AI -mallinsa. Kuten nimikin jo kertoo, sen avulla voi komentaa koiria niiden natiivilla kielellä ilman turhaa ihmiskielten opettamista. Text to Bark AI on tosin ehkä liiankin itsestään selvästi pilaa, sillä kuka nyt vaivautuisi kehittämään kielimallia koirille puhumiseen, kun kissatkin ovat olemassa?

Erilaisia suojakuoria ja -kalvoja valmistava dbrand tuo puolestaan luonnon lähemmäs pelaajaa, tai ainakin imitaation luonnosta. Yhtiön uusi Touch Grass -suojakalvo on päällystetty lyhyellä keinonurmella, jossa on jopa yli 1000 keinoruohonkortta jokaista neliösenttimetriä kohden. Sikäli tuotetta ei välttämättä kuitenkaan pitäisi laskea mukaan aprillipiloihin, että Touch Grass -suojakalvot ovat oikeasti tilattavissa rajoitetun ajan dbrandin verkkosivuilta useisiin erilaisiin laitteisiin.

Lähteet: Oura @ Instagram, Razer Skibidi, Elgato Stream Deck Desk, Nothing @ X, Oppo @ X, ElevenLabs @ YouTube, dbrand Touch Grass