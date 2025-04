Ensimmäinen täysin paikallisesti kehitetty palvelinprosessori on varustettu 32 yleiskäyttöisellä prosessoriytimellä ja kahdeksalla "älykkäällä LPU-laskentaytimellä".

Kiina pyrkii kovaa vauhtia omavaraiseksi tietotekniikassa. Yksi merkittävä tekijä näissä pyrkimyksissä on myös käytetyt käskykanta-arkkitehtuurit ja ei ole salaisuus, että Kiina haluaisi eroon sekä Armista että x86:sta, panostaen niiden sijasta avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.

Nyt RiVAI Technologies on julkaissut ensimmäisen täysin Kiinassa suunnitellun ja virallisesti julkaistun RISC-V-palvelinprosessorin. Lingyuksi kutsuttu prosessori on varustettu yhteensä 32 yleiskäyttöisellä prosessoriytimellä sekä kahdeksalla ”älykkäällä LPU-laskentaytimellä”. Prosessorin muistiohjain tukee maksimissaan DDR5-6400-muisteja ja liitettäviä laitteita varten siitä löytyy myös 96 PCI Express 5.0 -kaistaa. Lingyun TDP on palvelinprosessoriksi varsin maltillinen 140 wattia. Alusta tukee maksimissaan kahdeksan prosessorin järjestelmiä.

Prosessorin kehittänyt RiVAI Technologies on RISC-V:n pioneereihin kuuluneen David Pattersonin alaisuudessa opiskelleen Zhangxi Tanin perustama yritys. Lingyu CPU:n takaa kerrotaan löytyvän 37 eri keksintöpatenttia ja 50 kumppanin verkosto, jotka tulevat edistämään sen yleistymistä paikallisilla markkinoilla. Sen kumppaneista tunnetaan luultavasti parhaiten Lenovo.

Prosessorin kerrotaan olevan erityisen haka esimerkiksi avointen kielimallien päättelytehtävissä ja sen kerrotaan haastavan jopa AMD:n ja Intelin palvelinprosessorit laskentatehossa. Valitettavasti minkäänlaisia suorituskykytestejä, edes valmistajan itsensä ajamia, ei ole tähän mennessä vielä esitelty.

Lähde: Tom’s Hardware, uutiskuva ScenMart