Kompanio Ultran sisällä sykkii yksi Cortex-X925-, kolme Cortex-X4- ja neljä Cortex-A720 -ydintä, säteenseurantaa tukeva Immortalis-G925 MC11 -grafiikkaohjain sekä 50 TOPSin suorituskykyyn yltävä NPU 890 -tekoälykiihdytin.

MediaTekin julkaisut ovat viime aikoina tuntuneet keskittyvän lähinnä pieniin kellotaajuuspäivityksiin. Täysin uusi järjestelmäpiirisarja Kompanio Ultra on kuitenkin toista maata.

MediaTek Kompanio Ultra 910 on uusi Chromebook Plus -kannettaviin suunnattu Arm-järjestelmäpiiri. Chromebook Plus on tarkoitettu perustason Chromebookeja järeämmille prosessoreille ja järjestelmäpiireille ja kategoria tarjoaa Chrome OS:n perusominaisuuksien lisäksi esimerkiksi tekoälytyökaluja, laajemmalle kirjolle sovelluksia sekä mahdollisuuden toimia, joskin rajoitetusti, myös ilman nettiyhteyttä.

TSMC:n 2. sukupolven 3 nanometrin luokan prosessilla valmistettu Kompanio Ultra on varustettu yhteensä kahdeksalla prosessoriytimellä, jotka on jaettu kolmeen kategoriaan. Järein ytimistä on maksimissaan 3,62 GHz:n kellotaajuudella toimiva Arm Cortex-X925 2 Mt:n L2-välimuistilla. Pykälää matalammalta löytyy kolme Cortex-X4-ydintä 1 Mt:n L2-välimuistilla ja energiatehokkainta luokkaa edustavat neljä Cortex-A720-ydintä 512 Kt:n L2-välimuistein. Yhtiö ei tarkentanut X4- tai A720-ydinten kellotaajuuksia. Järjestelmäpiirin muistiohjain tukee parhaimmillaan LPDDR5X-8533-muisteja.

Prosessoriydinten rinnalta löytyy Armin säteenseurantaa, seuraavaan DirectX Raytracing -versioonkin lisättävää Opacity Micromaps (OMM) -teknologiaa sekä hiljattain virallisesti julkaistua Accuracy Super Resolution -skaalaustakin tukeva Immortalis-G925 MC11 -grafiikkaohjain. Valitettavasti mitään suoria suorituskykylukuja grafiikkaohjaimesta ei ole paljastettu. Grafiikkaohjaimen rinnalta löytyvä näyttöohjain tukee sisäisillä näytöillä maksimissaan 4K-resoluutiota 60 hertsin virkistystaajuudella ja ulkoisten näyttöjen onnistuu kaksi 4K-näyttöä kerrallaan, joskin määrittelemättömällä virkistystaajuudella.

Tekoälytehtäviä Kompanio Ultrassa on hoitamassa MediaTekin oma 8. sukupolven NPU 890, joka yltää Microsoftin Copilot+ PC -määritelmätkin täyttävään 50 TOPSin suorituskykyyn. Mediapuolella järjestelmäpiiri tukee 10-bittisen 4K60-videon purkua HEVC-, AVC-, VP9- ja AV1-koodekeilla, mutta pakkauspuolella ovat tuettuina vain H.265 eli HEVC ja H.264 eli AVC. Ulkoisten yhteyksien saralle MediaTek lupaa Wi-Fi 7 -tukea, mutta Bluetooth-versiosta ei ole mainintaa. Äänipuolelta löytyy erillinen Hi-Fi Audio DSP, jonka tarkempia tietoja ei ole kerrottu.

MediaTekin tiedotteen mukaan uutta Kompanio Ultra -järjestelmäpiiriä käyttäviä Chromebook-kannettavia tullaan näkemään markkinoilla lähikuukausina.

Lähde: MediaTek