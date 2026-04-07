Tämän vuoden aprillipiloissa keskityttiin mm. tekoälyyn ja siivoamiseen, mutta mukaan mahtui myös myös tuttua ja turvallista tekonurmen tuoksua viime vuodelta.

Kuu on vaihtunut ja huhtikuu aloitettiin luonnollisesti aprillipäivän merkeissä. Kokosimme tähän uutiseen parhaita paloja tämän vuoden pilatarjonnasta.

Pelinkehittäjä CD Projekt Red on päättänyt tehdä Witcher III:n pelaamisesta entistä realistisempaa uudella peliohjaimella. Pelien päähahmo noituri Geralt Rivialaisen ratsun Roachin nimen jakava ohjain muistuttaa ratsua myös visuaalisesti, sillä kyseessä on keppihevosohjain realistiseen hevosratsastukseen.

TechPowerUp-sivustolla on julkaistu ennakkoarvostelu AMD:n tulevasta FSR 5 -teknologiasta. TPU:n mukaan Scarlet Cortex -koodinimellisen teknologian neuraalirenderöinti parantaa valaistusta ja materiaaleja sekä muita efektejä muuttamatta kuitenkaan pelinkehittäjien näkemystä. Se osaa lisäksi oppia koko ajan lisää pelatessa, joten uutta peliä pelattaessa paranee grafiikat mitä pidemmälle pelissä etenee.

TweakTown puolestaan kertoo saaneensa käsiinsä ensimmäiset tiedot NVIDIAn tulevasta DLSS 6 -teknologiasta. DLSS 6 -teknologiaa markkinoidaan sivuston mukaan ”loppumattomalla pelaamisella”, millä viitataan teknologian kykyyn luoda peliin uusia hahmoja ja niiden myötä uusia tehtäviä hamaan tulevaisuuteen asti. Lisäksi sen kerrotaan voivan tehdä yksinpeleistä moninpelejä joko oikean kaverin tai tekoälyavustajan kanssa pelattavaksi.

We are excited to announce DLSS 5 support in #RaceRoom 👀 Featuring next-gen AI enhancements like:

• neural reconstruction of fine details

• improved gemoetry definition

• enhanced realism in surface shading and reflections pic.twitter.com/cahsNEXLMN — RaceRoom (@raceroom) April 1, 2026

Ilmaisen RaceRoom autosimulaattoripelin kehittäjä taas kertoi tulevansa integroimaan peliin tuen NVIDIAn DLSS 5 -teknologialle. Monen harmiksi nykyisissä autopeleissä ajetaan lähinnä sieluttomia ajokkeja, eikä niissä ole esimerkiksi Pixarin dokumenttielokuvista tuttuja auton luonteen esiin tuovia huulia tai silmiä mukana yleensä lainkaan. DLSS 5:n myötä RaceRoom tulee olemaan alan edelläkävijä eikä pelaajan tarvitse enää arvuutella auton tuntemuksia pelkkien moottoriäänien perusteella, sillä räpsyvät ripset ja pusuhuulet kertovat taatusti enemmän kuin punaisella huutava kierroslukumittari.

Myös Crusader Kings -sarjan kehittäjä Parardox on kääntänyt katseensa tekoälyn suuntaan. Yhtiön uusi CKSS-teknologia tekee Crusader Kings III -pelistä entistä fotorealistisemman näköisen, pitäen kuitenkin tunnistettavan taiteellisen tyylin ennallaan. Erityisesti CKSS:n tekoälyn kädenjälki näkyy hahmojen kasvoissa ja päässä, joiden realistisuus hyppää kerralla eteenpäin useamman sukupolvipäivityksen verran.

Saksalainen be quiet! haluaa tehdä pelaajien elämästä entistä helpompaa ainakin mitä tietokoneen siistinä pitämiseen tulee. Yhtiön uusi Dark Sweeper 1426W -virtalähde tukee luonnollisesti markkinoiden tuoreimpia standardeja, jonka lisäksi siihen on integroitu oma paikkansa robotti-imurille. Dark Sweeperin robotti-imuri pitää tietokoneen puhtaana jopa 30 000 PA:n imuvoimalla ja tunnistamalla pölyn lasereiden avulla. Se osaa tarpeen tullen imuroida paikat puhtaaksi myös kokoonpanon ulkopuolelta.

Kotimainen älysormuspioneeri Oura on puolestaan nähnyt enemmän tai vähemmän karvaisen markkinaraon käyttäjien lemmikeissä. Uusi Oura Ring Pet -älysormus sopii palveltavan kissan tassuun kuin kynnet palvelijan pohkeeseen. Sormus kertoo palvelijalle mm. kissan unirytmeistä, janosta ja tietenkin nälästä, jotta tämä ymmärtää pitää huolen ruokakipon täydennyksestä viimeistään kolmannen syödyn nappulan jälkeen.

Corsairin talliin kuuluva Elgato tuo Las Vegasin jokaiseen kotikomentokeskukseen uuden Stream Deck + Lever -mallilla. Kuuden kuukauden kehitystyön tuloksena Stream Deck saatiin muutettua ’yksikätiseksi rosvoksi’ eli peliautomaatiksi kylkeen sijoitetulla käynnistysvivulla. Elgato Marketplacesta pääsee myös lataamaan tarpeellisen liitännäisen peliautomaatin simulointiin.

Tekoälyyn erikoistuneen Josh.ai:n uusi Josh MindControl tekee kaikkien älykotielämästä helpompaa poistamalla yhtälöstä tietoiset aikeet. Kun tekoälylaatikko havaitsee sinun osoittavan jotain, se tietää mitä haluat sille tehtävän vaikket tietäisi sitä itsekään. Esimerkkinä valoa osoittaessa Josh himmentää sen, koska vaikutit mietteliäältä sitä osoittaessasi. Kaiutinta osoitellessa Josh puolestaan voi alkaa soittaa musiikkia, koska vaikutit osoittaessasi toiveikkaalta. Jos taas syystä tai toisesta et osoita mitään vaikutat ylikuormittuneelta, jolloin Josh auttavaisesti sulkee kaikki laitteet.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, erilaisista suojakalvoistaan tuttu dbrand palasi tämän vuoden aprillipilassaan viime vuoteen ja toi keinonurmesta valmistetut Touch Grass -suojakalvot takaisin myyntiin. Tänä vuonna Touch Grass -suojakalvojen mukaan on lisätty kylkiäiseksi uusi taivasta muistuttava Blue Sky -suojakalvo.